Laura Aparicio busca el subcampeonato para cerrar un año difícil de olvidar

Laura Aparicio afronta la última prueba del Campeonato de Aragón de Velocidad con la idea de “poner el broche final a este gran año” con el subcampeonato en la categoría de Clásicos que la alcañizana espera conseguir, ya que llega “con las expectativas altas”. La piloto turolense llega a la última cita del calendario tras haber completado una temporada que quedará grabada para siempre en su recuerdo, ya que un debut en categoría nacional y una convocatoria de la selección española de automovilismo para disputar unos Juegos Olímpicos del Motor no se olvidan fácilmente. Sin embargo, los éxitos conseguidos durante la presente temporada únicamente consiguen avivar la ambición de Laura Aparicio, que ya piensa en sus metas de cara al próximo año: “Tengo como objetivo principal competir a nivel nacional (...) pero también barajo la posibilidad de introducirme en campeonatos de energías alternativas”.



Laura Aparicio ya sabe lo que es conseguir el subcampeonato de la categoría de Clásicos en el Campeonato de Aragón de Velocidad. Lo logró en el año 2021, cuando se quedó a treinta puntos del primer clasificado, Ander Gamón, tras la disputa de las cinco pruebas. Este año quiere repetir el logro para así cerrar con una nueva alegría una temporada fantástica.

La alcañizana llega a la última prueba de la competición con 21 puntos de desventaja sobre el líder, que vuelve a ser Gamón, pero con una distancia de 17 puntos sobre el tercer clasificado, Ethan Muniesa. Por lo tanto, Aparicio no puede relajarse en el circuito de Montmeló, donde nunca ha rodado, si quiere asegurar esa segunda posición. “Llego con las expectativas altas porque quiero hacerme con el subcampeonato en la categoría de Clásicos”, aseguró la piloto turolense, que descartó casi por completo la posibilidad de arrebatarle el primer puesto al líder debido a la diferencia que hay entre sus coches: “Conseguir el campeonato es casi imposible porque el piloto que va por delante es el del Mercedes AMG, que tiene muchos más caballos que el mío, que tiene 140”. Actuaciones para el recuerdo Lograr el subcampeonato para Laura supondría “ponerle el broche final a este gran año”. Y no es para menos, ya que la bajoaragonesa ha alcanzado límites inesperados a la par que ilusionantes durante la presente campaña. Aparicio dio el salto a la categoría nacional disputando una prueba en la Copa Saxo en la que su gran actuación no pasó desapercibida. Tras ese primer éxito, la piloto alcañizana recibió la llamada de la Federación Española de Automovilismo para formar parte del combinado nacional que iba a representar al país en los Juegos Olímpicos del Automovilismo en Marsella. Allí, la turolense volvió a demostrar sus cualidades completando una gran prueba de Slalom en la que no pudo obtener el pase a la siguiente ronda por los resultados de su compañero. Sin embargo, la experiencia le dejó una inmensa felicidad y muchas ganas de seguir compitiendo al más alto nivel. El futuro más próximo De hecho, su principal objetivo de cara al próximo año es poder pilotar durante toda la temporada en categoría nacional. “Si fuera una copa monomarca sería fenomenal”, comentó la alcañizana que se encuentra en busca de un patrocinador que haga posible su sueño.



No obstante, la turolense no descarta probar cosas nuevas: “Barajo la posibilidad de introducirme en campeonatos de energías alternativas, que ahora están en auge y después de mi participación en los Fia Motorsport Games con un vehículo eléctrico, estoy muy interesada en aprender sobre ellos”.