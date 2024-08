Laura Aparicio, en plena preparación para las “olimpiadas” del motor

Si se echa un ojo a la agenda prevista en principio por la piloto alcañizana Laura Aparicio, había marcada una fecha en rojo este mes de agosto, la última semana. La Copa Kobe Eco 2024 en la que participa Aparicio desembarcaba en teoría en Córdoba. “Se aplazó la prueba”, explica la bajoaragonesa, “así que toca esperar”. No lo hace en casa. Volverá a retomar el calendario de esa Copa Kobe en septiembre pero, hasta entonces, este verano Laura Aparicio está entrenando, preparándose para la disputa de los FIA Motorsport Games, los considerados como Juegos Olímpicos del Motor.



En ellos repetirá de nuevo la piloto representando a la selección española que competirá en una prueba fechada para finales del mes de octubre, entre el 23 y el 27 de ese mes, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Participará Aparicio con la selección española en categoría Auto Slalom, su especialidad de más rendimiento, en la que está obteniendo buenos resultados por ejemplo en el Campeonato de Aragón y para la que cuenta con el vasco Adrián Agote como compañero. “Estamos teniendo una muy buena compenetración, es un piloto de mucho nivel y creo que podremos dar juego y tener posibilidades de estar al menos entre los diez mejores”, refiere la piloto alcañizana.



El calendario de entrenamientos lleva a Laura Aparicio por diversos circuitos a los mandos de un Hyunday Kona eléctrico, en busca del punto de conducción perfecto para la competición de Valencia. Los FIA Motorsport Games reúnen a pilotos de países de todos los rincones del planeta en una competición que, para este año, según los propios organizadores, no tendrá “precedentes en número de disciplinas del automovilismo”. Contará con 27 categorías, once de ellas nuevas, y se prevé la inscripción “de una gran cantidad de nuevas naciones que competirán por primera vez en un escenario internacional”.

Superar los 70 países

Los Juegos de 2022 ya establecieron un récord en cuanto a la cantidad de países que participaron en un solo evento de deportes de motor. Durante cuatro días en el Circuito Paul Ricard, Autocross Veynois y la región circundante, 463 atletas que representaban a 72 países lucharon por la gloria frente a 45.000 espectadores, y el equipo italiano finalmente se impuso gracias a un botín de tres medallas de oro y una de plata; se desea un elenco similar o mayor este año en Valencia.

Las categorías fundadoras originales de los FIA Motorsport Games (GT, GT Sprint, Touring Car, Fórmula 4, Drift y Esports) siguen teniendo un lugar destacado, junto con una nueva oportunidad de medalla en Esports Rally, explica la FIA. En Karting, volverán las categorías Júnior y Senior Sprint, mientras que en Karting Endurance se disputarán los binomios femenino y masculino a partir de los 14 años. La novedad en esta disciplina es el Karting Mini, pilotos de 8 a 11 años.

El Rally cuenta con mayor número de nuevas modalidades. Rally2, Rally4 y Rally Histórico se han dividido en tres categorías: una para tierra, otra para asfalto y otra que comprende ambas superficies. Por su parte, otra nueva categoría será la All-Stars. Vuelven las categorías Cross Car Júnior y Senior junto con la nueva Cross Car Eco, más las eléctricas existentes en Auto Slalom, en la que pilotará Laura Aparicio, y finalmente Karting Slalom.

Un entrenador de lujo

“Es el mejor”. No duda Laura Aparicio acerca de la persona que está puliendo el pilotaje del equipo español de Auto Slalom para estos Motorsport Games de octubre. Es un viejo conocido del automovilismo y los rallies de Galicia, territorio referente en esta disciplina. Antonio Solorzano, de la Escuela PTC ubicada en la localidad lucense de Pastoriza, es el coach que lleva a Aparicio y Agote en estas semanas de intenso entrenamiento.



Después de pasar varias rondas clasificatorias, los dos pilotos fueron seleccionados en el circuito madrileño del Jarama como mejores pilotos de slalom de toda España, entraron a formar parte de la selección española de automovilismo para estos FIA Games, y ahora están en plena preparación para dar lo máximo allí.