Laura Aparicio: “Me voy a permitir disfrutar de este evento que me ha regalado la vida”

Horarios de Laura Aparicio Fecha y hora Primera Ronda Jueves, 27 (15:20 - 19:50) Segunda Ronda Viernes, 28 (08:00 - 12:30) Octavos de Final Sábado, 29 (13:00- 15:40) Cuartos de Final Sábado, 29 (15:55 - 17:15) Semfinales Domingo, 30 (11:30 -12:10) 3º y 4º Puesto Domingo, 30 (12:25- 12:45) Final Domingo, 30 (13:05 -13:25)

"Poder demostrar todo aquello que he ido aprendiendo durante estos cinco años hace que quiera dar lo mejor de mí"

La piloto alcañizana, junto al resto de la delegación española

Marsella acoge desde hoy la segunda edición de los FIA Motorsport Games, también conocidos como los Juegos Olímpicos del automovilismo. La provincia de Teruel estará muy bien representada de la mano de Laura Aparicio. La piloto alcañizana obtuvo la recompensa a su gran momento de forma y será la representante femenina española en la categoría de Auto Slalom, que arrancará hoy a partir de las 15:20 horas con la primera ronda de competición. A pesar de que la llamada de la selección española fue totalmente inesperada, Laura Aparicio llega al multitudinario evento internacional con la intención de disfrutar al máximo de la experiencia.-Emoción. De momento no estoy para nada nerviosa. Ahora ya sí que me creo que esté aquí y creo que va a ser alucinante.-Espero disfrutar al máximo porque esto es una competición mundial. Todavía no puedo decir un resultado concreto porque no he visto a mis contrincantes, pero tanto Miguel García como yo vamos a dar todo lo que podamos. Vamos a intentar pasar las clasificatorias e intentar llegar a la final, eso por descontado.-La clave de esta prueba está en la habilidad y la destreza. No es tanto ir rápido, sino no cometer fallos. No tenemos ni idea del recorrido que nos han preparado, entonces lo principal es la destreza al volante para gestionar los reflejos que tenemos como pilotos. Creemos que cada día tendremos un recorrido diferente, por lo que no va a haber posibilidad de memorizar nada.-Hemos estado entrenando en circuitos de karting tanto con muchos conos, como en recorridos más largos con pocos conos. Con la experiencia que tenemos en esta modalidad vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.-Sí. Es un honor que me hayan seleccionado para participar en un evento así en su segunda edición. Además es bonito que pueda disputar esta modalidad, que es en la que yo di el salto a los turismos. Poder demostrar todo aquello que he ido aprendiendo durante estos cinco años que he estado en Slalom hace que quiera dar lo mejor de mí. Además, aquí va a contar mucho la habilidad, creo que esta competición es una cuestión más de piloto que de coche.-Nunca he competido en Slalom con un coche eléctrico, por eso he estado probando varios. No sé si va a ser mejor salir a pista antes o después. Hay muchas circunstancias, pero trataremos de aprovecharlas favorablemente.-Exacto. Estamos ante un impulso tremendo de las energías alternativas y prueba de ello es que en una prueba mundial se esté implantando el coche eléctrico. Esto es el inicio de una nueva era en la competición. Va a ser raro no escuchar un motor en la salida, pero también es muy emocionante sentir toda la velocidad que te da al principio el coche.-Por supuesto que no. De hecho, en este año tras la prueba de la Copa Saxo de Motorland yo ya no me esperaba nada más. En septiembre recibí un correo electrónico en el que me decían que habían seleccionado mi candidatura y que era una de las seleccionadas y no me lo podía creer.-Cuando nos ponemos el casco somos todos iguales, lo que importa es la pasión con la que hagas las cosas. En la selección española somos tres chicas: Alba Cano, Lucía Gimeno y yo. Aquí cada uno obtiene sus triunfos trabajándoselos. Muchas veces me dicen “¡Qué suerte, Laura!”, pero no, la suerte se trabaja. Además, mi categoría es totalmente igualitaria porque competimos por parejas y los resultados se sacarán de lo que haga cada miembro, que en cada país tiene que ser un chico y una chica. Eso también me emociona mucho porque voy a conocer a muchas mujeres de un montón de países en las mismas condiciones que yo.-Es cierto que el automovilismo sigue siendo un deporte con minoría de mujeres, pero cada vez hay más. La mujer que más lejos llegó en el automovilismo fue María Villota, que por desgracia nos dejó hace unos años. Es cuestión de proponérselo, abrir la mente y no tirar la toalla antes de tiempo.-Es un auténtico orgullo poder representar a Alcañiz, a toda la provincia de Teruel, a Aragón y a España. Mis primeros pasos fueron en el circuito de Motorland, por lo que llevo en mi corazón a todo el mundo que me ha apoyado desde el primer momento. No todos los días se está en un campeonato mundial, así que me voy a permitir disfrutar de este evento deportivo que me ha regalado la vida.