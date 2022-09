Lección de Samuel Palomera en la X CxM Albentosa

Por

Samuel Palomera dio un recital el sábado en la prueba reina de la X CxM Albentosa y se impuso con una superioridad insultante al resto de competidores estableciendo una marca estratosférica que ninguno de los corredor pudo amenazar. El corredor del Green Power Sports Team voló, literalmente, con su camiseta de flores por los montes y ramblas del término municipal de Albentosa sin dar opción a sus rivales para detener el cronómetros en un brillante 2:15:37 marcando una diferencia de más de media hora al resto del pelotón. En la carrera larga la ganadora de la categoría femenina fue Elizabeth Lara (Mur i Castel) que tuvo que apretar los dientes para imponerse por apenas un par de segundos a la segunda clasificada.



En la carrera corta los ganadores fueron José García (Trail Moverde) y María Miñana (Independiente) en categoría masculina y femenina, respectivamente.

La décima edición de la carrera por montaña de Albentosa contó con algo más de un centenar de corredores en las categorías adultas, además de otros setenta atletas en las categorías infantiles.

A las 8:30 horas del sábado arrancó entre confeti la prueba reina con Samuel Palomera apretando desde los primeros metros. No tardó el del Green Power en tomar la delantera y empezar a abrir una brecha insalvable con el resto de competidores para entrar en meta en solitario con tiempo suficiente para recibir al resto de deportistas duchado.



Detrás, la batalla sobre el circuito de 24 kilómetros con un duelo encarnizado por la segunda posición. Finalmente fue Enrique Pardo (CE Pobla) el que se llevó el gato al agua y se colgó la plata, aventajando un minuto y medio en meta a Ubaldo Pérez. Por detrás también se peleó por la última posición del podio con Manuel Coronil apretando desde atrás para intentar desbancar a Pérez del cajón. Finalmente no logró amortizar su ventaja y acabó cruzando la meta a casi tres minutos. La quinta posición correspondió al morano David Abad.

Solo tres chicas completaron los 24 kilómetros de la prueba larga copando así las posiciones de podio. Carrera corta El podio de la prueba corta se decidió en apenas un minuto y medio. Los 91 segundos que separaron al primero del tercero dejaron a José García (Trail Moverde) en lo alto del cajón seguido de los turolenses del Teruel Parque cruzando juntos bajo el arco de meta casi en el mismo segundo. En categoría femenina el triunfo correspondió María Miñana, a menos de dos minutos de la rubielana Natalia Górriz, que el sábado no corrió con los colores del Rubielos Corre. Rosa Agut fue tercera completando el podio de las chicas.