Los mejores deportistas turolenses del año 2023 aspiran a nueve premios

Por

Un total de 35 candidaturas componen el listado de finalistas para la próxima edición de la Gala Provincial del Deporte Turolense, que se celebrará en Cretas este próximo 3 de mayo con el objetivo de reconocer los méritos deportivos realizados en 2023 por los atletas de la provincia. El listado de candidaturas incluye a un total de treinta deportistas individuales y cinco colectivos, cinco clubes y grupos deportivos que también defenderán la importancia de cada deporte como trabajo de equipo.



Los premios a los mejores deportistas, clubes y entrenadores de la provincia se dividen en nueve categorías, las tradicionales: mejores deportistas masculino y femenina, mejor club, mejor entrenador, mejor trayectoria deportiva, mejores promesas masculino y femenina, así como los trofeos especiales al mérito deportivo y a los valores humanos en el deporte. Federaciones territoriales, delegaciones de las mismas, clubes o cualquier otro particular o entidad interesada podían presentar sus candidaturas. Y, a este respecto, las categorías en las que más nominados concurren son la de Promesa Masculina y Promesa Femenina, en las que hay ocho nominados y seis nominadas respectivamente.



La Gala será nuevamente un homenaje para la trayectoria del deporte turolense; el gran número de candidaturas presentadas y alto nivel de los deportistas nominados en esta edición han superado todas las expectativas y harán muy complicada la elección de los ganadores de cada categoría, en la que hay presencia prácticamente de todas las grandes disciplinas que se practican en la provincia. Las bases a seguir En los Premios del Deporte Turolense pueden participar, tal y como recuerdan las bases, deportistas nacidos en la provincia de Teruel, aunque militen en clubes de otras provincias, así como deportistas que hayan nacido en otros territorios pero militen en clubes de la provincia de Teruel. En este último caso, por ejemplo, está el defensa del CD Teruel Edu Cabetas, zaragozano cuya carrera imbricada en el equipo mudéjar le hace ser merecedor de nominación a la mejor trayectoria.



Los ganadores de cada una de las especialidades recibirán un trofeo exclusivo y un diploma. Los finalistas recibirán un diploma acreditativo y, si el jurado estima que en alguna de las categorías los nominados no reúnen méritos suficientes, las bases estipulan que se pueden declarar galardones desiertos. Para recibir el galardón y el diploma de finalista, será necesario acudir personalmente, o en la figura de un representante, a la gala donde se dará a conocer el ganador entre los finalistas previamente anunciados. Reconocimientos póstumos Además, durante la Gala de este año en Cretas, en el Matarraña, se entregarán dos reconocimientos al Mérito Extraordinario y tres reconocimientos póstumos a personas recientemente fallecidas que han destacado por su relación con el deporte turolense. En este sentido, se rendirá un homenaje especial a la atleta Carmen Valero, al que fuera presidente del CD Teruel Ramón Navarro y al antiguo concejal y vecino ilustre de Cretas, Juan Carlos Llerda. Alcañiz, Andorra, Utrillas y la ciudad de Teruel han sido las cuatro sedes anteriores en las que se han celebrado las últimas galas del Deporte Turolense, que en esta ocasión viaja al Matarraña, zona referente en deporte de montaña y turismo deportivo.