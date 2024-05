Los turolenses se ganan el derecho a vivir un fin de campaña tranquilo

Por

La última jornada dejó un sabor amargo en Calamocha. Su derrota lo apeó de la lucha por los play-offs de ascenso. Sin embargo, ello no empaña el gran año que tanto calamochinos como utrillenses han realizado. Tanto es así que, desde hace varias jornadas, se ganaron el derecho a vivir un fin de campaña relajado. En este sentido, el próximo fin de semana los equipos turolenses de la Tercera Federación les esperará una jornada de júbilo, una jornada para disfrutar del fútbol y celebrar el fin de un curso 2023-2024 plagado de éxitos.



Los días en Calamocha y Utrillas son alegres desde hace ya varias jornadas. Primero la consecución de la permanencia les otorgó la tranquilidad necesaria de cara a la recta final de la temporada y, después, el gran juego y las buenas dinámicas de ambos equipos hicieron soñar a los conjuntos con cotas más altas. Sin ir más lejos, el Calamocha hasta hace una jornada estaba incluso peleando por los puestos de play-offs, aunque su última derrota los apartó de la pelea.



Los dos equipos experimentaron una derrota en el último fin de semana. El Calamocha resultó vencido en el enfrentamiento directo ante el Almudévar por un ajustado 2-3. El Utrillas, por su parte, salió duramente derrotado de Cuarte al recibir una goleada de 4-0. Sin embargo, ni siquiera estos resultados pueden borrar la sonrisa de dos equipos que han superado, por mucho, sus expectativas.



Los últimos años para Utrillas y Calamocha habían sido complicados. El estrés por conseguir la salvación amargaba a los dos combinados turolenses de manera sistemática. El año pasado, Calamocha y Utrillas tuvieron que esperar prácticamente hasta el final de la competición para saber si estaban salvados o no, pues no fue hasta la antepenúltima jornada que no aseguraron matemáticamente la salvación. Este curso la cosa ha sido totalmente distinta, y es que, tras una primera vuelta de temporada brillante, ambos se sabían salvados si mantenían el nivel en la segunda vuelta. El Utrillas compensó su mal arranque en la temporada con un gran nivel en el comienzo de la segunda vuelta y logró a segurar la permanencia a principios de abril. Al Calamocha le costó algo más entrar en la segunda vuelta, pero en el inicio de la temporada le fue mejor que al Utrillas, de manera que se mantuvo compensado y logró asegurar la permanencia a principios de marzo.



Así pues, jilocanos y mineros llevan más de un mes disfrutando de la tranquilidad que les otorga tener los deberes echos e, incluso, han tenido la oportunidad de hacer soñar a los suyos con cosas más importantes.



En este sentido, ambas escuadras cerrarán este fin de semana la campaña 2023-2024 con esa relajación que se han ganado y en un contexto plenamente festivo. El Calamocha se verá las caras ante el Tamarite a domicilio el domingo a partir de las 17:30 horas y el Utrillas cambia su horario, ya que jugará el sábado a partir de las 18:00 horas en La Vega ante el Cariñena. Serán dos partidos recreativos para los aficionados, pero no tanto para los equipos turolenses, que saldrán a por la victoria para cerrar el año con buen sabor de boca y acabar lo más arriba posible y con el máximo número de puntos posibles para acabar de redondear un gran año.