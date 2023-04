Luis Agustín se corona en la cita del Gran Fondo de Puzol

Por

La tarde de pasado sábado Luis Agustín se coronó en una nueva prueba al ser el primero en cruzar la línea de meta del Gran Fondo de Puzol, con un crono de 0:48:55, un minuto menos que el ganador de la edición anterior que dejó una marca a batir de 0:49:50.



La prueba consistía en un recorrido de unos 15 kilómetros repartidos en un circuito de ida y vuelta, que partía desde el pueblo de Puzol hasta la playa y después regresaba al pueblo. Además, esta prueba era la primera del Circuito de Carreras Populares de l’Horta Nord de Valencia. Una competición en la que Luis no participará en su totalidad, pero que le sirvió como preparación para lo que está por venir.



Al principio de la carrera Luis Agustín se vio superado por un atleta que arrancó bastante fuerte. No obstante, a partir del kilómetro uno el atleta sarrionense le imprimió una marcha más a sus piernas para conseguir alcanzar a su rival. En ese momento, Agustín comenzó a liderar la carrera junto con otros dos atletas, hasta que en el kilómetro siete empezó a poner tierra de por medio con sus perseguidores. De ahí al final las cosas no variarían y Luis Agustín conseguiría terminar primero en una prueba en la que se sintió fuerte en todo momento: “Fui controlando bien y no vi peligrar en ningún momento la carrera, indicó el propio atleta.