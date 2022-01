Luis Agustín: “Veo más pronto que tarde mi debut en la distancia de maratón”

Por

2021 ha sido su año. En una temporada en la que Luis Agustín Agustín ha volado casi sobre cualquier superficie, mejorando sus registros en casi todas las distancias y compitiendo en todo el abanico de escenarios deportivos, el atleta de Sarrión ha brillado desde el asfalto del atletismo en ruta hasta la carrera por montaña, pasando por el tartán de la pista y el barro del cros.



-La pasada Nochevieja usted decidió no correr en Teruel y buscar nuevos desafíos, compitiendo en la San Silvestre de Vallecas.



-Tal y como estaba la situación y que, como se ha podido comprobar, se han suspendido o aplazado buena parte de las San Silvestres de España. Y como la San Silvestre vallecana es una de las mejores carreras del mundo tenía prácticamente garantizado que no se iba a suspender. Tener la tranquilidad de saber que sí o sí iba a poder correr en Nochevieja y, sobre todo, en una carrera tan emblemática como la vallecana, sabiendo que con las marcas que había estado haciendo podía estar en los puestos de alante en la carrera popular.



-¿Suponía un desafío más motivante que volver a correr en Teruel, donde ha vencido en las últimas ediciones?



-En Teruel he corrido muchos años y, por suerte, también la he ganado muchos años, y siempre va a estar ahí. Estoy en un buen momento de forma y no siempre voy a tener la posibilidad de hacer podio en la San Silvestre popular de Vallecas, y por eso decidí arriesgar y cambiar un poco de aires apostando por ello. Y salió bien.



-La San Silvestre de Vallecas fue la guinda a un año redondo en resultados



-No podía terminar el año mejor que de esta manera. Era lo máximo a lo que podía aspirar en la vallecana porque los dos primeros batieron el récord de la carrera popular. Esto era lo soñado para cerrar un año que ha sido espectacular, el mejor que he hecho en mi vida.



-¿Qué valoración hace de esta temporada?



-En general ha sido una temporada brutal. Ha sido espectacular. En cada carrera que he corrido he podido subir al podio o hacer una buena marca personal. Si le tuviera que poner una nota a la temporada le pondría un 9, porque siempre se puede mejorar. Pero es que ha sido muy buena y no sabría decir con qué parte o con qué carrera me quedaría porque todas han tenido su miga.



-¿Cuál es el premio de todos los que ha conseguido este año que ha acabado el que le ha dejado mejor sabor de boca?



-No sabría decir ninguno en especial. Me quedaría con todos. Me gustó muchísimo la marca del 3.000 en Ibiza (8:13.41, el 8 de mayo en pista al Aire Libre), o la marca de 1:05:30 en media maratón (Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, el 24 de octubre) con el récord provincial también me gustó mucho. También me gustó quedar campeones de españa de Trail con mi club contra todo pronóstico o ser séptimos en el Campeonato de España de Cros con un nivel brutal ... han sido muchas cosas y cada una ha sido importante.



-Quizá le queda la espinita de no haber conseguido batir el récord de la hora, del que se quedó a menos de 300 metros.



-Es uno de los motivos por los que no le pongo un nueve a la temporada, y no el diez. Lo tenía entre ceja y ceja, aunque sabía que era complicado. Pero sí, tengo esa espinita clavada y espero poder quitármela en el futuro.



-¿Se ha marcado ya una fecha para intentar desquitarse?



-La verdad es que no tengo marcada ninguna fecha. Sí que me gustaría hacerlo, pero tenemos que cuadrar muy bien las fechas. Y ahora es más complicado que el año pasado porque entonces apenas había competiciones y poner una fecha era más fácil. Pero ahora que todo ha vuelto a la normalidad será más complicado, pero lo estudiaremos.



-¿Qué retos se plantea para esta temporada que empieza?



-Cada año pido salud y que me respeten las lesiones, porque del resto ya nos encargamos los atletas. Para este año quiero seguir mejorando, disfrutando y aprendiendo, porque esa es la clave. Si te respetan las lesiones y disfrutas, lo demás sale todo solo y pasan cosas como lo de este año, que ha ido todo muy bien.

Veo más pronto que tarde mi debut en la distancia de maratón, pero todavía hay que mirarlo todo bien. No sé ni el sitio ni la fecha, pero lo veo cerca.



-¿Ha probado alguna veza la distancia de los 42,195 metros?



-No. En competición, lo máximo que he corrido ha sido media maratón, 21 kilómetros. Sí que es verdad que en el Maratón de Valencia, en diciembre, hice 35 kilómetros de liebre.



-Este año ha brillado tanto ruta como en pista. En el tartán se ha destapado casi en todas las distancias



-El 3.000 es la marca que más me ha gustado, la mejor que he hecho este año. Creo que el 3.000 es la prueba de pista que más se adapta a mí y más me gusta. Aunque el 5.000 también se adapta muy bien a mis características y en la que tengo una deuda porque aunque ha ido bien porque he hecho mejor marca personal (14:28.42 en Ordicia, el 19 de junio) pero tal y como estaba este año creo que debería haber ido un poco mejor, así que ahí tengo otro reto para este año 2022.



-Destaca que lo hace bien casi en cualquier disciplina, ya sea atletismo en ruta, pista al aire libre y cubierta e incluso el campo, con el cros y también el trail



-Yo soy un poco todo terreno. Me gusta odo e intento hacerlo lo mejor posible en cualquier circunstancia y disciplina. Cuando me pongo el dorsal soy súper competitivo y me gusta hacerlo bien en todo. Me gusta probarlo todo.



-Además entró en el equipo de la selección aragonesa de Atletismo.



-Con la selección aragonesa he tenido la suerte de poder correr en varias competiciones. Siempre es un orgullo y una responsabilidad el representar a Aragón.



-También en 2021 ha hecho un tándem con su tío, el también atleta Manuel González.



-Correr con mi tío siempre es emotivo. Me gusta mucho, y si podemos coincidir en alguna carrera, como suele ocurrir en el Trofeo de Gúdar Javalambre, pues lo hacemos. Para nosotros es increíble el poder correr los dos juntos.



-Además, compagina su propia trayectoria deportiva con la Escuela de Atletismo de Sarrión.



-Tanto mi tío como yo, como el resto del equipo que nos rodea, estamos metidos de lleno en la Escuela de Atletismo de Sarrión. Es algo que nos enorgullece muchísimo y que nos llena. Queremos seguir ayudando y aportando a los niños lo que hemos podido aprender en estos años.



-¿Va a seguir corriendo con la camiseta del Atletismo Albacete?



-En 2022 seguiré con el Atletismo Albacete. De hecho, sigo con todo igual, manteniendo el mismo entrenador, el mismo club y los mismos patrocinadores y ayudas que pueda tener. En 2021 ha ido todo perfecto, y cuando algo va bien no hay motivo para cambiarlo.



-Usted ha sido uno de esos casos de deportistas que han salido más fuertes de los momentos más duros de la pandemia



-Creo que uno de los motivos de este pequeño salto de calidad que he dado ha sido la pandemia. Por un lado por tener el cuerpo descansado de competiciones y, por otro, por haber podido centrarme en competiciones muy concretas. Y a todo eso se suma el trabajo diario durante la pandemia, porque durante todo el confinamiento solo descansé un día.