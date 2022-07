Manuel Aviñó: “Hay países y ciudades que estarían encantados de coger el testigo”

Por

Fiel a su cita con la Baja Aragón, el presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA), y recientemente nombrado también como uno de los vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Manuel Aviñó acudió el viernes 15 de julio a Teruel para participar en la presentación oficial de la carrera.



-La de Teruel es una de las citas marcadas en rojo en el calendario de la RFEDA, ¿verdad?

-Estoy emocionado. Son muchas las ediciones que venimos a esta presentación y la verdad es que cada vez se vive con emoción. Cada vez la veo como si fuera la primera. Y este año todavía con mayor importancia, si cabe, habida cuenta de que estando dentro de la FIA como uno de los vicepresidentes me gusta ver cómo una prueba internacional, que se celebra en países como Jordania, en Polonia o en Italia, y hoy se presenta en Teruel. Esto hace que me emocione más y que lo vivamos con más emoción todavía.



-¿Hay una eclosión del deporte del off road?

-Lo que hay es mucho arraigo en la comunidad aragonesa. La orografía ha permitido, precisamente, esa afición durante décadas y ya forma parte del deporte en Aragón. Evidentemente, tenemos uno de los mejores, si no el mejor escenario posible para la realización de este tipo de eventos. Esto hace que este tipo de eventos deportivos generen un impacto económico, turístico y social por el gran arraigo deportivo que hay en esta comunidad autónoma.



-Usted ha lanzado un aviso a navegantes alertando de que la prueba tiene muchos pretendientes.

-Hablamos de un certamen internacional, la Copa del Mundo, que tiene ocho citas en el calendario de la Federación Internacional. Dentro de esas ocho citas que están repartidas alrededor del mundo hay muchísimos otros países y ciudades que estarían encantados de coger el testigo. Por ello, este gran activo que posee el Gobierno de Aragón y nuestro país hay que cuidarlo. Y esto es obligación de todos, tanto del Gobierno de España como del de Aragón y de las instituciones de Teruel. La llamada de atención era en ese sentido, recordando que tenemos un gran activo, un gran evento que está catalogado como el de la mejor organización dentro de la Copa del Mundo de Bajas y hay que cuidarlo. Tenemos que poner en valor lo que tenemos para sacarlo adelante entre todos.



-Los diferentes actores que intervienen en la Baja han apostado por actualizar el dato de 13 millones de euros de retorno económico de la carrera. ¿Qué expectativas tienen sobre este retorno?

-Ese dato es fruto de un estudio que se hizo con la Universidad en 2016. El dato que arrojaba entonces era de un retorno de 13 millones de euros pero evidentemente esa cifra ha debido de crecer al mismo nivel al que ha crecido el volumen de inscripción. Estamos hablando de que tenemos un 25 o un 30 por ciento más inscritos que en aquella época por lo que ese retorno habrá crecido en el mismo nivel.

No podemos olvidar que este deporte y, concretamente, esta especialidad mueve un turismo de calidad con un nivel de equipos de un nivel económico alto. Podemos estar hablando de que cada equipo arrastra, como mínimo, a unas 15 o 20 personas que durante una semana tienen que dormir, comer y vivir en Teruel. Por eso, ese retorno de los 13 millones de euros había que incrementarlo en un 25 o un 30 por cien.



-¿Cuánta preocupación por la situación económica actual en relación a los efectos que pueda tener en la competición automovilística ?

-Más que el precio de los combustibles, sobre todo afecta la inflación en general. El precio de los combustibles juega un papel importante dado que en nuestro deporte es un requisito indispensable, pero no e el más importante. El factor más importante tiene que ver con la parte logística porque tanto en la organización como en la participación. La inflación tan alta como la que estamos teniendo se ve reflejada finalmente en los presupuestos de cada equipo. Es un tema que nos preocupa y que creo que es temporal y que se normalizará cuando el conflicto bélico ruso finalice. Ojalá se resuelva pronto y podamos volver a tener una estabilidad lógica dentro de los precios.