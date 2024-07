Marcos Senna, en Alcalá de la Selva: “La Selección Española ha cambiado desconfianza por ilusión”

Por

Brillante finalista de esta Eurocopa de Alemania tras su triundo ante Francia, un total de 16 años han pasado ya desde que España inició su senda hacia lo más alto del fútbol tras conseguir la segunda Euro en su historia gracias a un estilo de juego que llevó a la selección a muchos éxitos más en años posteriores. En ese equipó jugó Marcos Senna, leyenda del Villarreal, equipo donde disputó once temporadas, y un jugador que fue clave en la consecución de esta Eurocopa 2008 que tanto significó para la afición. Marcos se pasaba el martes por las instalaciones de la Colonia Polster, situada en Alcalá de la Selva, que acoge por segundo año el Campus de Leyendas de España en el que decenas de niños disfrutan del fútbol junto a figuras históricas de nuestra selección.



Y allí Senna da su visión objetiva y comparativa de la roja; se muestra muy optimista con el futuro del fútbol español y el cambio de estilo marcado por la irrupción de jugadores rápidos y hábiles como Nico y Lamine. “Tenemos todo tipo de herramientas por dentro y por fuera, pero lo que más está destacando son los dos chicos de banda, Nico y Lamine”, afirma Senna, quien no se olvida de destacar la calidad también existente por dentro con jugadores como Fabián, Rodri o Pedri, que han sido claves durante todo el torneo.



Un cambio del estilo de juego que tantas alegrías ha dado pero que, como dice Senna, se debe adaptar a lo que los jugadores dan, y la generación donde funcionaba el Tiki-Taka ya no está “por lo que hay que adaptar el juego a nuestros jugadores actuales para sacarles el mayor rendimiento posible de cara al presente y también al futuro. A mí me gusta muchísimo cómo está jugando España”, afirma Senna, “controlando los partidos y robando rápido el balón”. El pivote titular de esa generación de 2008 asegura que “el fútbol de la actualidad ha cambiado mucho a nivel de velocidad”, destaca más el ritmo que el control de balón, algo que España ha cogido muy bien y lo está usando a su favor.



“Desde el principio de la Eurocopa hasta ahora, ha cambiado el chip de los aficionados y también de los jugadores, que siempre empiezan con la desconfianza de si la selección cumplirán o no”, comenta Marcos. Y es que, después de unos años en los que el fútbol de posesión absoluta ha llegado a aburrir a los fans y no da resultados positivos, “esta selección ha cambiado desconfianza por ilusión”. En una Colonia Polster que vibra esta semana con la selección, Marcos Senna no duda en asegurar que hay “tiki-taka 2.0 para rato, combinación de posesión con velocidad según lo requiera el partido”.