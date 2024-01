Mariano Escalera, nuevo presidente del CD Teruel: "Queremos intentar traer a los jugadores del equipo a la ciudad"

"Siempre le dije a Ramón Navarro que cuando se fuera él, yo también me iría; pero las condiciones han sido adversasSiempre le dije a Ramón Navarro que cuando se fuera él, yo también me iría; pero las condiciones han sido adversas"

Mariano Escalera tomó, el pasado sábado, el relevo de Ramón Navarro en la presidencia del CD Teruel. El empresario turolense, que lleva en la junta directiva desde el año 2001, ocupará el cargo hasta el 30 de junio y pretende mantener la filosofía implantada por Navarro en el club rojillo para lo que resta de temporada. Con vistas al futuro de la entidad, que dependerá mucho de lo que suceda sobre el terreno de juego, el nuevo presidente no descarta la continuidad de la misma junta directiva, aunque reclama la entrada de gente joven para abordar proyectos importantes como la conversión del club a una Sociedad Anónima Deportiva, lapuesta en marcha de las obras de Pinilla o el regreso de la primera plantilla a la ciudad de Teruel.-Llevo en el club desde el 2001. Entré cuando estaba Domingo Hernández, pero en la temporada en la que estuvo Inocencio Martínez al frente me salí porque estaba muy politizado el tema. Después, cuando entró Ramón me pidieron que volviese y yo lo hice encantado. Con él me hubiera ido al fin del mundo, porque es una gran persona. Siempre he estado de vicepresidente, hasta la semana pasada. Para mí Ramón Navarro era el guía. Yo siempre le dije que cuando se fuera él, yo también me iba. Pero las condiciones han sido adversas. Yo no quería que se fuera de esta manera, pero entro con la misma ilusión que llevaba Ramón.-Tenemos el orden ya planteado, porque se hizo a principio de temporada. Ramón lo llevaba todo bien y así se va a seguir llevando hasta final de temporada.-Igual se pueden adelantar un poco para que los que entren puedan hacer algo con vistas a la siguiente temporada.-La intención no es que cambie la junta directiva. Lo que sí que me gustaría es que entrara gente joven y nos echara una mano. Nos hace falta gente joven para cambiar un poco.-Nuestra actitud es seguir para delante y cuanto más arriba, mejor. Creo que este año nosotros hemos pagado la novatada. A lo mejor, nos hubiera ido mejor si lo hubiéramos hecho más despacito, pero la intención es subir lo más alto posible al CD Teruel.-Se están dando pasos. Ahora nos hace falta una auditoría y la estamos llevando a cabo para, si hace falta el día de mañana, tenerlo todo preparado. A nosotros nos han ofrecido muchos millones para llevarse el club, pero tampoco queremos hacerlo. Ramón ha tenido muchas ofertas y nunca hemos pensado ni siquiera en dar el paso. La Sociedad Anónima Deportiva está precisamente para eso, por si nos vemos algo justos de dinero. Por ahora estamos haciendo una auditoría por tenerla ahí. Más adelante, ya veremos lo que hacemos.-Nosotros quisiéramos que el equipo continuase en Primera RFEF, pero todo depende de las circunstancias que existan. Si bajamos, nos recuperaremos e intentaremos al año que viene volver para arriba. Eso lo tenemos muy claro.-Las promesas siempre son esas: ganas la primera temporada y continuas. Igual que con todos los que han venido. Lo que no podemos hacer es querer renovar a una persona que viene y desciende al equipo. A nosotros no nos gusta cambiar de entrenadores. Escogemos uno, damos el paso y con él, al fin del mundo. Asún así, los miembros de la junta directiva somos completamente externos al cuerpo técnico.-Siempre nos comentan algo, pero nunca decidimos. Él (Fran García) puede pedirnos opinión sobre varios jugadores, pero el que decide es él. A principio de temporada, la directiva le dice el presupuesto con el que cuenta y él ya trabaja con eso.-Tienen que haber bajas para que pueda entrar gente. Es lo que ha pasado con Buenacasa y Naranjo, con quien creo que ha acertado.-Fran está en ello. No puedo decir absolutamente nada más.-Las instituciones han bajado un poquito, entonces nos hemos tenido que apretar el cinturón. Los patrocinadores se han portado muy bien y con ellos estamos a muerte. La Federación hará el cálculo de lo que nos corresponde por las retransmisiones por televisión y con eso nos repartirán lo que corresponda.-Se está viendo mucho, pero tampoco es para tirar cohetes. Si no entra la pelota, la gente se desmarca. Aquí importa ganar, ganar y ganar.-Más que el campo creo que la afición, que es extraordinaria. Ellos son el jugador número 12, que siempre está empujando ahí. El día de la Cultural Leonesa decían que la hinchada apretaba muchísimo.-Creo que la situación es eventual. El Arenteiro es mucho menos que nosotros, tiene 800 socios, tiene menos dinero y está donde está. Para mí, es cuestión de meter goles. Por supuesto que estaría bien que la masa social fuese mayor, pero hemos dado un paso importante con la llegada de mucha gente joven. Ver a los niños en Pinilla es espectacular. Hace diez años parecíamos unos abuelos y ahora parece un club más joven y con muchas ganas. Necesitamos gente joven que tenga ambición y empuje.-No hay ninguna duda ni discusión de que se va a seguir con lo que ya está planteado. El tema es que puede pasar un año y medio o dos años hasta que pongan el primer ladrillo.-Creo que para hacer el campo de fútbol hay unos dineros y para hacer otras cosas hay otros dineros. Lo que no se puede hacer es mezclar situaciones. Yo veo imposible tener un presupuesto de siete millones de euros para hacer un carril bici en la avenida Sagunto, pero está ahí y hay que respetarlo. Nosotros quisiéramos no ser la vergüenza de la Primera RFEF, porque vas por otros campos y tienen unas instalaciones que con la mitad de la mitad ya nos conformaríamos. Es más ilusionante tener un campo en condiciones en Primera RFEF que en Segunda RFEF, está claro.-Sí. Este estadio lo hicieron hace cuarenta años. Ahora viene una árbitra y no tiene un sitio donde cambiarse. Tenemos dos vestuarios y deberíamos tener tres, por si uno se avería. Los asientos están en malas condiciones. No tenemos dependencias. Realmente, lo necesitamos como ciudad.-El tema del césped natural, con el frío es un problema. Lo que sí que queremos intentar traer es a los jugadores aquí a Teruel para que el año que viene puedan estar en la ciudad. Si entrenan ellos, el campo se va a machacar. El defecto que tenemos en Teruel es que tendría que haber tres campos de césped artificial para que no hubiera ningún problema.-Cuando estábamos en Segunda RFEF casi todos los jugadores eran de Zaragoza o vivían allí. Ahora en Primera RFEF, ya no están tantos ubicados allí. Lo único que pasa es que los chavales que también están estudiando encuentran limitaciones y ahí es donde se pueden encontrar casos de jugadores que no quieran venir a Teruel. La intención es traerlos, pero iremos poco a poco, porque depende de muchas cosas.-Si estamos en Segunda es posible, en Primera creo que no. Los chavales cuando pasan de juveniles ya llevan su marcha. En cuanto uno despunta, automáticamente viene el ojeador del Madrid o del Barcelona y se lo lleva. Nosotros no quisiéramos que se fuera ninguno, pero en cuanto pasan los dieciocho años se marchan. Lo que sí que queremos es que haya contacto entre el B y el primer equipo.-Sí. Este año lo tenemos crudo, pero vamos a intentar que pueda ascender.-Nosotros lo tratamos con todo nuestro cariño. De hecho, Carlos lo lleva y lo hace muy bien. Pero Teruel es un pueblo y aquí hay muchos amiguismos. Se te va una persona y detrás se van otras cinco. Ojalá en vez de tres equipos femeninos hubiera solo uno fuerte en Teruel. Nos alternaríamos el campo y tendríamos fútbol todos los fines de semana.-No. La intención es continuar lo que hizo Ramón y llegar hasta final de temporada. Entonces, a lo mejor, le damos una vuelta a esto. Igual me quedo, pero no como presidente.-Todo es a largo plazo y no depende solo de nosotros. Tengo como algo fijo que una grada lleve su nombre, pero que sea el campo entero el que reciba el nombre de Ramón Navarro no depende de nosotros. Eso depende más bien de las instituciones.-Queremos que nos ayude y que siga como hasta ahora, que lo está haciendo espectacular. Solo con ver el recibimiento a los jugadores y cómo animan todo el rato ya es alucinante.