El Teruel descarta acudir al último día de mercado de fichajes

Por

El CD Teruel ya tiene su plantilla al completo. El conjunto rojillo cerró ayer por la mañana su nómina de jugadores al confirmar la inscripción del jovencísimo Hugo Gómez al primer equipo. De tal manera, Fran Gracia ya puede descansar, tras un verano frenético en el que un total de trece nuevos jugadores han aterrizado en Pinilla. El club turolense vivirá unas últimas horas de mercado tranquilas, al haber hecho los deberes a tiempo. Ahora solo queda que el equipo formado por Fran Gracia y Víctor Bravo carbure y empiecen a llegar los resultados.



El cierre de mercado será un mero trámite en las oficinas del CD Teruel. No habrá ni salidas ni entradas en las últimas 24 horas disponibles para fichar (el mercado en Primera RFEF acaba el día 1 de septiembre a las 23:59 horas).



Tras un verano ilusionante, en el que las incorporaciones se han combinado con las renovaciones, el CD Teruel llega al final del periodo estival sin ninguna operación en mente, después de cerrar la llegada del juvenil Hugo Gómez al primer equipo turolense en la jornada de ayer. El jugador local, que hasta esta temporada jugaba en el Huesca, comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Víctor Bravo a modo de prueba; pero a medida que han ido avanzando las semanas, el polivalente centrocampista, que también puede ubicarse en una demarcación más defensiva ha ido convenciendo al dueño del banquillo rojillo hasta conseguir ganarse una ficha con el primer equipo.



A pesar de no haber sido titular en ningún partido amistoso y no entrar en la convocatoria del debut liguero ante el CD Lugo, el joven turolense sí que ha contado con minutos en diversas ocasiones a lo largo de las últimas semanas de preparación y ha sido de gran utilidad para el cuerpo técnico, que ha encontrado en su figura a un comodín para solventar algunas de las dificultades que le han ido surgiendo a lo largo de la pretemporada.



Ahora Hugo Gómez tiene ante sí una buena oportunidad para seguir creciendo como jugador, rodeado de una plantilla de la que puede aprender mucho. Ese debe ser el gran objetivo del canterano de la SD Huesca, según confesó Víctor Bravo durante la pretemporada. Trece nuevas caras A la incorporación de Hugo Gómez se suman otras doce. El cuadro de Pinilla se ha reforzado con jugadores de garantías para una categoría como la Primera RFEF. Tras cerrar el capítulo de las renovaciones, Fran Gracia y Víctor Bravo comenzaron a escribir el de las incorporaciones con la figura de Sergio Buenacasa, que fue el primero en sumarse a la aventura rojilla en el peldaño de bronce del fútbol español.



Toni Gabarre, delantero de Buenacasa en la parcela ofensiva, por el contrario, fue de los últimos en llegar ,tras una búsqueda que se prolongó durante varias semanas a lo largo del mes de julio.

Durante esos 31 días, la entidad rojilla acometió prácticamente una renovación completa de la plantilla para afrontar la pretemporada con un bloque sólido.



Después de Buenacasa y Nacho Castillo, que llegaron cuando junio todavía no había culminado, la dirección deportiva consiguió convencer a Facu García, Aitor Pascual, Nico Rodríguez, June Ahn, Rubén Correia, Ethan Láinez y Borja Martínez en apenas dos semanas. Un paso de gigante hacia el objetivo.



Con la base del nuevo proyecto prácticamente asentada, solo faltaba apuntalar posiciones. Para ello llegaron Arnau Gaixas, que con la lesión de Cabetas se ha convertido en una pieza fundamental para los esquemas de Víctor Bravo, y Jorge Alastuey. Cerrada desde hace días A pesar de que el club de Pinilla aguardó hasta las últimas horas de mercado para anunciar la incorporación de Hugo Gómez como jugador del primer equipo, Fran Gracia reconoció hace varias semanas que la plantilla ya se encontraba “prácticamente cerrada” y solo una buena oportunidad en el mercado de los jugadores sub-23 podía provocar un cambio de rumbo importante. La oportunidad no llegó y el jugador turolense se benefició de ello, tras haberse ganado con méritos propios entrar en los planes de Víctor Bravo.



El domingo la plantilla, ya cerrada de manera definitiva, debutará ante su gente en Pinilla. Lo hará en un horario poco habitual, aunque no estará sola, ya que el club preparará actividades para que la afición pueda acudir desde tiempo antes al campo.