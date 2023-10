Cabetas está de vuelta

Por

Dos meses han pasado ya desde que el tobillo de Cabetas se torció más de la cuenta en un entrenamiento y el dolor invadió al capitán rojillo. Dos meses en los que el CD Teruel no ha podido contar con uno de sus pilares fundamentales y en los que Víctor Bravo ha tenido que encontrar soluciones para suplir la baja del experimentado central. Ahora, la pesadilla parece haber llegado a su fin. Cabetas ya se entrena con el grupo de nuevo y, si nada se tuerce, el brazalete volverá a lucir en el brazo del capitán en las próximas semanas.



Lo que en un principio parecía una rotura parcial en su tobillo más tarde pasó a ser un esguince de grado dos que aliviaba, en cierta manera, el pesimismo que el cuerpo técnico tenía respecto a la recuperación del defensor. Desde el primer día, Víctor Bravo reconoció su preocupación por perder a uno de sus talismanes defensivos. El técnico tenía claro que no iba a poder contar con Cabetas “en un tiempo”, pero no esperaba que su lesión se prolongase tanto como para dejarle alejado de los terrenos de juego durante un par de meses.



Además, las sensaciones animaban a ser optimista. El capitán acudía a los encuentros de pretemporada del equipo andando y pudiendo apoyar, poco a poco, el pie afectado. El propio club informó de que el central no necesitaba pasar por el quirófano, por lo que estaría “unas semanas apartado de los terrenos de juego”. Sin embargo, todo se fue torciendo a medida que avanzaba la recuperación. Cabetas seguía sintiendo dolor una vez arrancó la temporada y su regreso al once de Víctor Bravo no fue posible. De hecho, el capitán se ha perdido seis jornadas de competición, algo que no había sucedido nunca antes desde su regreso a Pinilla en el año 2015.



Pero no quiere perderse ninguna más. El cuerpo técnico de la entidad rojilla tiene intención de recuperarlo de cara al vital compromiso de este fin de semana ante el Arenteiro. Víctor Bravo sabe que la primera victoria del curso cada vez está más cerca y que conseguirla ante el conjunto gallego supondría un avance importante en la pelea por la salvación, ya que no solo supondría sumar de tres, sino también dejar a un rival directo sin puntuar.



No obstante, el preparador zaragozano también sabe que forzar antes de tiempo a Cabetas puede ser una mala decisión, por lo que la semana pasada ya comentaba en la rueda de prensa previa al duelo ante el Rayo Majadahonda que el defensor rojillo irá entrando progresivamente en sus planes. “Espero tenerlo para jugar algún minuto y contra el Barça ya poder contar con él”, comentó Víctor Bravo.

Su plan parece empezar a tomar forma, ya que el capitán ya se entrena junto al resto del grupo y todo apunta a que volverá a entrar en una convocatoria tras dos meses en el dique seco. Una ausencia notable Ni que decir cabe que la importancia de Cabetas en el esquema de Víctor Bravo es providencial. El técnico zaragozano reconoció que el zaguero fue su “mejor jugador” de la temporada pasada, por lo que no tenerlo disponible ha afectado de manera directa al juego del equipo, a pesar de que Arnau Gaixas ha cumplido con nota durante el tiempo que le ha tocado suplir al zaragozano.



En la primera jornada, el bloque rojillo terminó llevándose una derrota del Anxo Carro por un despiste en una jugada a balón parado. Con Cabetas sobre el terreno de juego, el potencial defensivo de los turolenses en ese tipo de acciones es mucho mayor, por lo que el tanto del Lugo se podría haber evitado.



Lo mismo sucedió en casa ante el Gimnástic, cuando el CD Teruel fue capaz de contener a uno de los equipos que mejor ha comenzado la temporada, pero todo su trabajo se esfumó en un córner en la recta final. Los tarraconenses encontraron un hueco dentro del área rojilla a través de una buena jugada ensayada que los de Víctor Bravo fueron incapaces de defender con éxito.



La ausencia del capitán también se notó en Irún, donde la defensa rojilla mostró una versión prácticamente desconocida al cometer errores que terminaron derivando en la tercera derrota de la temporada.

Sin Cabetas sobre el terreno de juego, Fran Carmona se ha tenido que hacer cargo de las labores de liderazgo en la parcela defensiva. El andaluz, en su segunda temporada en el club turolense, se ha visto obligado a convertirse en el jefe de la defensa y además mostrar el camino a los recién llegados. Además, el CD Teruel también tuvo que lidiar con la ausencia de Carmona para el compromiso ante el Gimnástic debido a una molestias en el tobillo que le dejaron fuera de la convocatoria. Su sustituto fue el joven Ismael Sierra, que llegó a última hora del mercado de fichajes, en buena parte, para reforzar la demarcación de central tras la lesión de Cabetas.