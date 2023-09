El CD Teruel, a mantener el fortín de Pinilla (12:00)

Por

Pinilla lleva varias temporadas siendo el fortín particular del CD Teruel. Sin embargo, esta temporada debe confirmarse como tal en una categoría de mayor exigencia. Hoy, a partir de las 12:00 horas, el cuadro de Víctor Bravo tratará de mantener la dinámica positiva que tiene jugando como local -no ha perdido en los últimos diecinueve encuentro oficiales- para dar un paso de gigante en ante un todopoderoso Gimnástic de Tarragona que no ha podido empezar de mejor manera la temporada -colíder, con 7 puntos de 9 posibles-. Una nueva batalla por todo lo alto para un conjunto turolense que no podrá contar con el lesionado Cabetas, que sigue recuperándose de su lesión de tobillo, ni con su compañero en la zaga, Fran Carmona, que causó baja a última hora.



Conseguir puntos en casa es fundamental para cualquier equipo que desea mantener la categoría. En el seno del CD Teruel son conscientes de ello, por eso saben de la importancia que puede tener lograr el triunfo ante un rival de entidad como el Gimnástic de Tarragona. Aunque también saben que no será fácil conseguirlo. Pese a ello, Víctor Bravo apostará por mantener el estilo mostrado en las tres primeras fechas del curso: “En casa tenemos que seguir compitiendo de la manera en la que lo hacemos”.



Algo que también sabe Dani Vidal, entrenador del Gimnástic de Tarragona, que tomó las riendas del equipo en febrero y que ha devuelto la ilusión a la afición tarraconense. “En casa, son capaces de generar dificultad, que es bastante directo en algunos momentos, que te fija la línea de arriba con cuatro jugadores y tú tienes que saber defender ese tipo de acciones para no sufrir. A nivel defensivo es un equipo muy solidario y muy juntito, contra el que tendremos que tener las ideas claras con balón”, comentó el preparador catalán en la rueda de prensa previa al encuentro. Un arranque ilusionante El Gimnástic es uno de los equipos que mejor ha arrancado la competición, con dos victorias y un empate que han servido para devolverle la ilusión a una afición que sueña con el regreso del equipo a la categoría de plata del balompié nacional.



Los catalanes comenzaron superando a un recién ascendido como el Arenteiro, gracias al gol del central Nacho González, cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de la jornada inaugural. Ese inicio le dio alas a un equipo que en su única salida empató a uno ante el Rayo Majadahonda y que en la pasada jornada consiguió tres puntos con sabor a gloria, al vencer el derbi ante el Barça Atlético con un gol en el tiempo añadido.



De tal modo, Dani Vidal comprende que más de un centenar de aficionados vaya a desplazarse durante la madrugada a territorio turolense para apoyar a los suyos: “Ojalá sean 120, 130 o 150 los que nos acompañen. Creo que tienen ilusión y ¿cómo no la van a tener? Están viendo una buena temporada, con un buen inicio. Vivir con ilusión no es una cosa negativa, una persona ilusionada rinde mucho más”. Sin miedo al feudo turolense A pesar de que el técnico del Nástic puso en valor la “solidez defensiva” que demostró el CD Teruel en un feudo imponente como Riazor, se mostró impasivo ante la abrumadora estadística que presenta el cuadro rojillo jugando como local. De hecho, Vidal reconoció que “le encanta” hablar de este tipo de datos, ya que “cuando llevan tanto tiempo sin perder en casa, lo tendrán cerquita”. No obstante, el entrenador de los catalanes reconoció que el de este domingo será un choque “complicado” porque el bloque turolense tiene “claro” a lo que juega.



Además, Vidal reconoció no estar demasiado crecido por el buen arranque de los suyos, porque a él le gusta “vivir en la estabilidad”, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos.

El contrincante de Víctor Bravo en el banquillo coincidió con el técnico zaragozano respecto a la confianza que ambos depositan en sus jugadores: “El equipo está convencido de lo que hace. Los chicos lo tienen claro y cuando uno está convencido de lo que hace por mucho que tengas momentos de dificultad en un partido sabes las soluciones y cómo afrontarlo”. El partido será una lucha de estilos en la que el que mejor sepa adaptarse puede tener una ventaja muy favorable para hacerse con el botín de los tres puntos.



Pero eso no es algo que solo sepa Dani Vidal. El técnico del CD Teruel también recordó la esencia “camaleónica” de su bloque en la rueda de prensa del jueves: “Nosotros somos camaleónicos. Nos adaptamos mucho a las circunstancias del partido y al rival. Eso es lo que nos hace muy difíciles de competir”. Los posibles onces Aunque ninguno de los dos técnicos quiso dar más pistas de la cuenta a su oponente, ambos dejaron detalles que permiten imaginar dos onces muy similares a los de las anteriores jornadas, aunque con ciertas modificaciones.



El CD Teruel, con la defensa condicionada por las lesiones de Cabetas y de Fran Carmona, puede plantar sobre el césped de Pinilla el mismo once que presentó ante la Real Sociedad B y que le dio un resultado positivo, sobre todo con gente de refresco que puede dinamitar el duelo en la segunda mitad. Las principales incógnitas volverán a estar en los costados, donde Víctor Bravo tendrá que decidir entre el desborde de Borja Martínez, la calidad de Apricio, el trabajo de Ahn o alguna otra alternativa, como la que presentó ante el Dépor en Riazor.



Por su parte, Dani Vidal llega a Pinilla conel “bendito problema” de que todos sus hombres están rindiendo a la perfección. Pese a ello, las molestias físicas que ha arrastrado Montalvo durante la semana podrían conllevar modificaciones en el centro del campo tarraconense en su visita al, por ahora, inexpugnable fort´´in de Pinilla.