El CD Teruel se estrena en Pinilla con ganas de resarcirse del tropiezo inicial (21:30)

Todavía con el sabor agridulce de la derrota en el Anxo Carro, el CD Teruel afronta su debut en Pinilla con ganas de resarcirse. El cuadro turolense, que cuajó un dignísimo estreno ante uno de los cocos de la categoría en la jornada inaugural, quiere regalarle a su hinchada los tres primeros puntos de la temporada. Para ello deberá transformar la buena imagen mostrada hace una semana en una victoria que no será fácil de conseguir, ya que enfrente estará otro de los aspirantes al ascenso: la Real Sociedad B.



En un horario poco habitual para la práctica del balompié en la capital mudéjar (21:30 horas), el CD Teruel buscará dejar atrás la sensación amarga de haber caído inmerecidamente en su debut liguero para estrenarse con victoria ante su gente, en un Pinilla preparado para hacer su primera aparición en la Primera RFEF.



Tras una buena semana de entrenamientos, en la que todos pudieron participar con normalidad a excepción de Cabetas que sigue avanzando en su recuperación, “el equipo se encuentra en buenas condiciones” para buscar un triunfo que sirva para resarcirse de lo sucedido en el Anxo Carro. “Hicimos un buen partido en Lugo y el equipo lo sabe. Está con la moral alta. Queremos que llegue ya el partido para resarcirnos de la primera derrota”, comentó Víctor Bravo tras el entrenamiento matinal de este sábado.



El técnico zaragozano, que apostará por un once muy similar al de la primera jornada con las únicas incógnitas en los hombres de banda y en el acompañante de Gabarre en la delantera, sabe que el duelo ante la Real Sociedad B no será para nada sencillo, ya que “es un filial de los fuertes de España”. Sin embargo, confía en la motivación que arrastran sus muchachos que regresan a Pinilla, donde el curso pasado lograron mantenerse invictos: “Veo a los chicos muy metidos. Quieren hacer un buen partido en Pinilla este domingo. Se dan todos los condicionantes para que el equipo muestre una buena cara y podamos sumar los tres puntos”. Un vivero para el fútbol español No se equivoca Víctor Bravo al afirmar que el filial txuriurdin es uno de los más potentes del fútbol nacional. La Real Sociedad B abastece, año tras año, al primer equipo de jóvenes promesas que acaban formando parte del plantel titular. Martín Zubimendi, recientemente convocado con la selección española, es uno de los tantos casos de éxito que ha tenido la cantera donostiarra durante los últimos años.



Además, el conjunto dirigido por Sergio Francisco no solo sirve de vivero para su equipo matriz, sino que también cuenta con un proyecto deportivo que le permite ubicarse con comodidad en la zona alta de la clasificación. En la temporada 2020-2021, la Real Sociedad B consiguió el ascenso a Segunda, donde permaneció una única temporada para regresar de nuevo a la división de bronce del balompié español.



El inicio de esta temporada también fue bueno para los donostiarras, que superaron por la mínima al acompañante aragonés del CD Teruel en la categoría. Un gol de Maguna fue suficiente para quedarse con los tres puntos en el choque inaugural ante la SD Tarazona. Con la misma fórmula que ante los turiasonenses, este domingo buscarán superar a otro recién ascendido, como es el CD Teruel.



Pese a todo ello, Víctor Bravo confía en que su equipo pueda plantar cara y “contrarrestar esas virtudes y sacar todo nuestro potencial” para “poder optar a esa victoria tan necesaria que queremos que sean en Pinilla”. Primer recibimiento del curso No estará solo el equipo rojillo en su regreso a su feudo, ya que el Frente Mudéjar ha convocado el primer recibimiento de la temporada para darle la bienvenida al equipo un par de horas antes del pitido inicial. La pasada temporada, el apoyo de la afición turolense fue fundamental para lograr el ascenso directo. En esta ocasión, los objetivos serán bien distintos, pero Víctor Bravo sabe que la hinchada no les dará la espalda. “Va a ser un día especial. Los aficionados se van a congregar para hacer un recibimiento. El año pasado ya hubo muchos y eso nos da mucha energía. Se va a vivir en Pinilla un ambiente especial, de Primera RFEF, que nunca se ha vivido”, confesó el preparador zaragozano.