Solo el Sestao River tiene peores registros goleadores que el CD Teruel

La ausencia de gol sigue condicionando el rendimiento del CD Teruel en su estreno en Primera RFEF. Con tan solo un tanto marcado en la portería rival al equipo le cuesta hacer efectivo el buen trabajo defensivo que despliega cada semana. Con tan solo dos puntos en su casillero entrar muy pronto en zona de peligro puede concionar buena parte de la campaña 23-24.



Con 360 minutos de juego ya disputados los rojillos sólo en una oportunidad han encontrado el camino a la portería rival. Nacho Castillo en el 30 de la jornada inaugural consiguieron enviafr el balón al fondo de la red. Desde entonces han transcurrido 330 minutos sin dar excesivo trabajo a los cancerberos de Real Sociedacd, Deportivo de La Coruña y Gimnastic de Tarragona. Bien es cierto que estos cuatro rivales figuran dentro de la lista de favoritos para cuando menos disputar la fase de promoción a Segunda División, tal y como ha señalado Víctor Bravo desde que se inició la competición.



Un equipo tan solo se ha mostrado menos efectivo ante el marco rival. El Sestao River, también dentro del Grupo 1, todavía no ha estrenado su casillero de tantos a favor, aunque en estas cuatro jornadas le ha dado tiemopo a sumar dos empates con sendas igualadas a 0. Con los mismos que el CD Teruel figuran, Cultural Leonesa y Tarazona.



En este grupo, Real Sociedad B, Lugo, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada han obtenido dos. Mientras que en el otro Antequera, Recreativo Granada y Atlético Baleares, también con dos, son los menos efectivos.



El gol se cotiza muy caro en una división que está muy igualada por todos los lados. Muchos encuentros se saldan con marcadores exigüos y tantos logrados en acciones a balón parado. Dos de los recibidos por Taliby llegaban de este modo. Un aspecto del juego que el equipo tendrá que mejorar, a la espera de que Edu Cabetas y Fran Carmona se recuperen de sus respectivos contratiempos físicos.



De hecho el CD Teruel jugó este domingo ante el Nastic sin sus dos defensas centrales titulares y habituales dominadores en del juego aéreo. El propio entrenador rojillo reconoció al finalizar el choque que el equipo debe mejorar en esta faceta y a ello dedican buena parte de la preparación de los partidos.



El otro gran mal de los rojillos viene propiciado en la faltya de definición. Los rivales tienen perfectamente estudiado el plan de partido habitual. El juego directo al punta o al extremo no sorprende ni en casa ni tampoco como visitantes.



Quizá el Lugo, recién descendido de Segunda A, se encontró con una situación para la que no estaba excesivamente preparado. Ya en la segunda mitad los gallegos corrigieron su estructura y dieron la vuelta a la situación. Momento en el que el CD Teruel copmenzó a volcarse sobre la portería rojiblanca realizó méritos en el tramo final para obtener un resultado más positivo. Tras este choque todos los oponentes con los que el equipo se ha enfrentado hasta la fecha han preparado a la perfección este gtipo de situaciones. Esta norma se rompió también este pasado domingo con motivo de la visita del Nastic de Tarragona.