Mariano Vildósola: “Ahora nos toca seguir y seguir, y estamos trabajando para eso”

Por

El receptor argentino Mariano Vildósola se ha convertido por méritos propios en una de las bazas ganadoras de Miguel Rivera en el CV Teruel.



-El equipo afronta uno de los momentos más decisivos de la temporada con la visita a Emevé, el debut en competición europea y la visita, la semana que viene del tercer clasificado, el Manacor.



-Tenemos una semana importante para nosotros. Primero tenemos que pensar en el próximo partido, que para nosotros es muy importante y nos tiene que servir para levantar la cabeza después de la derrota de la semana pasada y volver a tomar confianza y creer que podemos. Después viene la competición europea, que es importantísimo y es uno de los objetivos. Y más tarde nos enfrentamos a otro de los equipos de arriba, como el Manacor. Ahora nos toca seguir y seguir. Estamos trabajando para eso.



-Si es verdad que el voley nacional se ha igualado en los últimos años, en esta temporada la cosa difícilmente podría estar más ajustada.



-El año pasado la competición estuvo muy pareja. Creo que todos los equipos han incrementado su poderío y han mejorado ciertas cosas. Ahora estamos todos en la pelea. Y donde el año pasado se marcaban ciertos escalones que diferenciaban a los tres equipos de arriba de los del medio y los de abajo, ahora está todo mucho más igualado y todos quieren ganar.



-El CV Teruel acumula tres derrotas en lo que se lleva disputado de la primera vuelta. ¿Es un síntoma más de esa igualdad?



-Sí, sí. Todo está muy reñido y cualquier equipo puede ganar un partido. Creo que eso es bueno para la liga y que con esa igualdad el ambiente también cambia porque cuando gana siempre el mismo equipo se vuelve un poco monótono. Creo que esta igualdad es mejor. Tuvimos un par de partidos que no fueron muy buenos contra los líderes y es por eso que ahora queremos levantar la cabeza y seguir peleando.



-¿Cuando decía que siempre ganaba el mismo, ¿estaba usted pensando en algún equipo en concreto?



-La liga pasada la ganó el Guaguas, pero cuando yo vine a aquí me habían comentado que los dominadores eran Teruel y Almería. Ahora está todo mucho más apretado y los equipos de abajo quieren pelear por llegar a la parte de arriba de la clasificación.



-Se ha notado una evolución en su juego. Si el año pasado usted tenía un perfil más defensivo, llegando a ser considerado el segundo líbero del CV Teruel, este año ha ganado muchos enteros como atacante



-Ese era un objetivo personal que yo tenía. El año pasado no conocía mucho y yo vine como cuarto punta o segundo líbero con la intención de pelear un puesto de igual a igual con mis compañeros, pero sin conocer a nadie. Este año el objetivo era otro por lo que durante las vacaciones traté de prepararme y estar un poco a tono para no llegar fuera de forma y hacerlo de la mejor manera. En cualquier caso, día a día seguimos trabajando, sobre todo para mejorar el juego colectivo.