Maxi Torcello: "El objetivo del Pamesa es poder llegar a la final de la Superliga y de la Copa del Rey"

Por

Maxi Torcello está a punto de iniciar su segunda temporada como capitán de la nave naranja, que en esta ocasión no solo sobrevolará por territorio nacional, sino que atravesará la frontera para regresar a la competición europea. La campaña que arranca mañana ante el CV Palma es todo un desafío para un técnico que confía en la buena adaptación de los fichajes para arrancar con buen pie e ir marcando el camino hacia los dos grandes objetivos de la temporada: disputar la final de Superliga y de Copa del Rey.

-Mañana arranca la Superliga. ¿Qué expectativas tiene de este comienzo?

-Sobre todo empezar con buen pie y buenas sensaciones para coger una dinámica positiva al principio. Siempre es importante tratar de quedarse con buenas sensaciones al principio. Eso te da mucha confianza. El año pasado nos tocó un inicio duro de liga que generó dudas, pero después nos vino bien para unirnos y ser fuertes mentalmente. Este año queremos empezar con buen pie. Estamos trabajando mucho sobre la parte mental para saber aguantar los malos momentos y generar ese ambiente de querer cooperar con el de al lado. Es difícil porque son jugadores muy jóvenes, pero tendremos que ir formándonos durante la liga. Pero estoy contento, porque creo que si trabajamos bien vamos a poder llegar muy lejos.

-¿Qué importancia tiene el aspecto mental para el equipo?

-Fundamental. Los equipos que son maduros dentro de la pista están compuestos por jugadores que manejan muy bien mentalmente los partidos. Eso es lo que queremos conseguir nosotros, a pesar de tener un equipo joven.

-La mente debe ir siempre acompañada del cuerpo. Este año el club ha aumentado el número de fisioterapeutas. ¿A qué se debe este incremento?

-Siempre se busca la mejora en todos los sitios. Nos viene muy bien tener tres fisios, porque son opiniones diferentes. Ellos se llevan muy bien y hablan entre ellos. Se encuentran soluciones más rápidas.

-También cuenta con un fondo de armario mayor en cuanto a jugadores de cara a este inicio de Superliga. ¿Cómo valora la plantilla de la que dispone?

-Estoy muy contento. Tenemos competencia en todos los puestos. Los doce están a un muy buen nivel y cualquiera puede entrar a aportar cosas. Es bueno que tengan características diferentes. Esa competencia interna que va a haber espero que nos haga bien y que la sepamos llevar.

-¿Cuáles considera que son las principales diferencias con respecto a la plantilla del año pasado?

-Si repasamos puesto por puesto, Guillem Pont es bastante diferente con respecto a Déxter Edward. Guillem es muy aguerrido, muy buen defensor y muy listo a la hora de distribuir. En los receptores, cualquiera podría jugar. Están a un nivel muy parejo y va a ser difícil elegir quién va a jugar cada partido. En los centrales se mantienen Víctor y Áxel, y se incorpora Xavi Fresquet. Rubén López, que estaba el año pasado, era mejor bloqueador, pero en ataque no tenía el potencial que tiene Xavi. En lugar de Jorge Navarro recuperamos a Javi Igual, que también se está adaptando a la oposición de opuesto y está haciendo un trabajo muy bueno. Creo que el nivel competitivo está un poco más alto que el año pasado.

-La figura del opuesto es imprescindible a la hora de sumar puntos. ¿Qué se puede esperar de Miguel Ángel Martínez?

-Es muy parecido a Pernambuco en cuanto al ataque. Es muy físico y salta muchísimo. Quizás Rodrigo (Pernambuco) tenía una pelota mucho más lenta para atacar y Miguel Ángel lanza una bola muy rápida. En general son parecidos, pero fundamento por fundamento Rodrigo aportaba más constancia en el saque y en cambio Miguel Ángel está un poco mejor en el bloqueo y en la defensa.

-Fue una apuesta arriesgada, pero parece estar bien adaptado, ¿verdad?

-Sí. Se entendió muy bien con los compañeros y se integró muy rápido al equipo. Va a hacer una muy buena liga. Estuvo pasándolo mal el año pasado en Alemania. No tuvo una buena temporada en lo emocional, porque no se sentía muy a gusto. Este año está muy cómodo y esperemos que nos ayude mucho para conseguir los objetivos.

-¿Se le ha quedado alguna renovación o algún fichaje por hacer?

-No. Yo con el equipo del año pasado estaba contentísimo. Me dio pena por todos los que se fueron. Me hubiera gustado tenerlos a todos, pero por situaciones ajenas a nosotros no están. Hubo que buscar otras soluciones y esperemos poder generar lo mismo que conseguimos el año pasado.

-La idea sobre la pista se mantiene intacta, ¿no?

-Sí, seguramente. Este año estamos un poco más estables en recepción y ataque. Todavía tenemos que encontrar el equilibrio en el saque, el bloqueo y la defensa. En general, creo que va a ser un equipo que juegue más rápido que el año pasado, pero va a seguir siendo muy aguerrido en defensa.

-Es una temporada ilusionante entre otras cosas por el regreso a Europa. ¿Qué papel ha jugado ese factor a la hora de la planificación?

-A la hora de fichar eso es algo que seduce mucho a los deportistas. Tenemos muchas ganas de jugar partidos internacionales. Fue una inyección anímica para todos importante.

-¿Qué se puede esperar de esa competición?

-Es bonita. Puedes tener suerte en los cruces y que te toque un camino más accesible y puedas avanzar bastante. Si toca un rival complicado también es bonito ponerse a competir contra rivales superiores por presupuesto.

-¿Cuál podría ser el objetivo?

-Lo más importante que tenemos que sacar de ahí es que el equipo crezca a nivel competitivo. Yo me plantearía intentar pasar las dos primeras rondas, porque eso nos pondría contentos.

-¿Y en la Superliga?

-En liga yo me plantearía pelear por tratar de llegar a la final. Sabemos que Guaguas está un escalón encima, pero ya vimos el año pasado que podemos competir contra ellos. La idea es tratar de estar lo más arriba de la clasificación para evitar cruzarnos con ellos antes de las finales. El objetivo para mí es poder llegar a la final tanto en Superliga como en Copa del Rey y tener opciones de competirla.

-¿Cuáles cree que pueden ser los rivales del Pamesa en esa batalla?

-Creo que Almería va a ser sólido, Soria también va a estar peleando arriba. Creo que va a haber una lucha entre Almería, Soria, Valencia, Melilla y nosotros. Además hay otros equipos de mitad de tabla que van a dar mucha guerra. Va a ser una liga mucho más competida y en la que va a haber que sudar para conseguir puntos.