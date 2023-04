Miguel Bernal, piloto de Premoto3: "Espero poder conseguir un buen resultado en Motorland este fin de semana"

Por

Miguel Bernal es un joven piloto aragonés que en mayo cumplirá trece años. Desde muy pequeño está encima de la moto y siempre ha destacado en todas las cilindradas en las que ha competido. Este año da un paso más en su carrera deportiva al competir en PreMoto3, una categoría que le servirá para dar un salto importante.



-A su corta edad ya tiene una amplia experiencia en las motos.



-Comencé desde muy pequeño y desde el principio vi que era lo que más me gustaba. Desde siempre he querido ser piloto de motos y junto a los estudios es algo que llevo bien.



-Este invierno ha sido muy importante ya que había que elegir bien la categoría en la que competir.



-Estos meses han sido muy importantes ya que había que elegir bien la categoría y prepararse muy bien en todos los sentidos. Nuestro patrocinador Motodios nos cedió una Husqvarna de 450cc y hemos podido entrenar mucho, por lo que estamos muy agradecidos. Y con respecto a la categoría, el año pasado hicimos la Promo y tocaba dar el salto a PreMoto3, una categoría que a mi edad creo que es idónea debido a las prestaciones de la moto. No tenemos la edad para competir en la European, por lo que es la que tenemos que hacer.



-El problema generalizado de las jóvenes promesas de Aragón es la falta de ayudas.



-La verdad es que cada año es más complicado reunir el presupuesto necesario para competir, ya que conforme vas pasando de categoría necesitas más y es cierto que en otras comunidades tienen más ayudas. Yo lo único que puedo hacer es esforzarme al máximo y agradecer a los patrocinadores que me han ayudado hasta ahora, con la esperanza de que consigamos más. También es muy importante el apoyo de mi actual equipo, el Team Andifer Racing.



-Sin la ayuda de la familia sería imposible.



-La familia es clave en todo esto ya que mis padres están haciendo un gran esfuerzo para que cada año pueda competir. Sacrifican muchos fines de semana para llevarme a los circuitos y muchas tardes para que pueda entrenar. Espero poder recompensarles en un futuro.



-¿Qué tal la adaptación a la PreMoto3?



-Pude rodar un poco en el Circuito de Cartagena, fue para adaptarme un poco a la moto y que para la primera prueba de Jerez fuera un poco más fácil. El equipo me ayudó mucho y eso hizo que en Jerez me sintiera mucho mejor a lo largo del fin de semana.



-¿Cómo fue su primer fin de semana de competición en Jerez?



-En la primera carrera terminamos en el puesto trece y simplemente nos dedicamos a rodar y adaptarnos bien a la moto. En la segunda carrera ya pudimos ir más rápidos y terminar séptimos en una batalla en grupo y las sensaciones fueron mucho mejores. La moto corre bastante más que la Promo y teniendo en cuenta que es nuestra primera carrera, estamos más que satisfechos.



-¿En qué tiene que mejorar este año?



-Hay que mejorar en todo. Lo primero siempre es adaptarse bien a la moto nueva y luego ir mejorando en el ritmo de carrera, en conseguir buenos tiempos para la clasificación y salir lo mejor posible. En un año hay que ir mejorando poco a poco en todo.



-En breve es la siguiente prueba en Motorland Aragón.



-Es el circuito de casa y siempre es especial. Esperemos hacerlo bien allí y que vengan muchos aficionados. Es un circuito que me gusta mucho ya que es muy completo, con un trazado que gusta a todos los pilotos ya que cuenta de todo, con curvas rápidas, lentas, una recta larga atrás y pendientes.



-¿Es el circuito que más le gusta?



-El de Barcelona también me gusta mucho, pero este es más especial ya que es el circuito de casa y siempre se corre con más emoción.



-Con usted ya son tres los pilotos aragoneses que compiten en el Campeonato de España.



-Está Julián Giral en la Supersport, Gonzalo Sánchez en la 300 y yo en la PreMoto3. Creo que lo podemos hacer muy bien y trataremos de representar al motociclismo aragonés lo mejor posible. Pienso que tenemos talento para hacerlo muy bien.



-¿Cuál es el objetivo real al que aspira?



-El objetivo siempre es ganar ya que de lo contrario todo es más difícil. Siendo sinceros, creo que en mi primer año lo ideal sería estar pronto entre los cinco primeros. Si en mi segunda carrera acabé séptimo, pienso que pronto podré estar arriba y en mi segundo año aquí el objetivo sería optar al campeonato.



-¿Qué pasos serían los adecuados a partir de ahora en su carrera deportiva?



-Lo lógico es estar en PreMoto3 dos años y luego dar el salto a la European Talent Cup. Si somos capaces de llegar ahí y hacerlo bien, lo siguiente sería el Mundial Júnior de Moto3, paso previo al Mundial. De momento vamos a ir paso a paso y lo más importante es centrarnos en esta temporada y demostrar que podemos estar arriba.



-¿Qué piloto es la referencia para usted?



-Sin duda Marc Márquez. Es el mejor piloto que he visto y a pesar de que ha pasado por dos años muy complicados, cuenta con ocho mundiales y tiene una fuerza mental impresionante. En Portugal tuvo un lance de carrera y está pasando por un momento difícil ya que se equivocó, pero seguro volverá a ganar mundiales.