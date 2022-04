Miguel Rivera deja el CV Teruel: "Estoy orgulloso del trabajo realizado y por haber pertenecido a este club"

En medio de lágrimas y rodeado por su familia, jugadores y directivos, Miguel Rivera se ha despedido este martes del CV Teruel, el que ha sido su equipo a lo largo de los últimos ocho años, seis de ellos como primer entrenador.

Acompañado en la mesa por los últimos trofeos conquistados al frente del CV Teruel, tanto el que ya es exentrenador del conjunto naranja como Carlos Ranera, presidente de la entidad, ha coincidido al señalar que se trata de una decisión adoptada “de mutuo acuerdo”, una vez que este año concluía el contrato que unía a ambas partes.

La emoción ha presidido el acto que ha comenzado en la sala de prensa del pabellón Los Planos y se ha trasladado posteriormente a la pista que tantas alegrías ha dado al técnico que, tras muchos años en la capital, se ha calificado deun poco “turoleño”.

Carlos Ranera ha sido el encargado de comunicar la noticia de la marcha del entrenador. “Los hechos han precipitado una decisión que hemos adoptado de mutuo acuerdo. Quisiera agradecer a Miguel su estilo tanto en lo personal como en la profesional. Aquí estará su casa y no tengo más que desearle todos los éxitos en las labores que se proponga a partir de ahora”.

El entrenador , en una intervención leída, “es que si no, no me voy a poder contener”, ha dicho, y el cual ha tenido que interrumpir por la emoción, Rivera ha dado las gracias tanto al club como a todos cuantos le han acompañado en esta aventura.

En especial sus palabras más emotivas han estado dirigidas a su esposa e hijos, que hablan de Teruel “como su casa”, y a dos de los jugadores que le han acompañado durante gran parte de la aventura. ”Quiero hacer dos excepciones: primero con Thomas Ereu, el jugador más importante en la historia del club. No cambies nunca”, le ha dicho directamente pues se encontraba sentado dentro de la sala. “Te admiro tanto dentro como fuera de la pista”.

La segunda excepción, y si cabe todavía más emotiva, ha sido para Vinicias Noronha, el líbero brasileño fallecido hace unos años en plena pretemporada. “Esta excepción es para el cielo, para nuestro Vini , que no está con nosotros. Su fallecimiento fue el momento más duro de estos ocho años. Estoy seguro que hoy no estará viendo”.

El entrenador ha asegurado que se marcha “tranquilo, feliz y con la frente alta. El deporte de alto nivel es poco agradecido y se vive de los resultados. Estoy orgulloso del trabajo realizado y, sobre todo, lo estoy por haber pertenecido a este club. Me duele mucho marcharme después de una temporada como esta que me ha obligado a dar lo mejor de mi mismo. Aquí me lo he dejado todo”, ha indicado.

Desde que se incorporó a la entidad en 2014, como ayudante de Carlos Carreño ha sido protagonista en cerca de 270 partidos de la historia de la entidad. Un tiempo en el que el club ha sumado un total de 11 títulos nacionales, nueve de ellos desde que tomó el cargo de primer técnico en los primeros meses de 2016. En su palmarés como primer técnico figuran 2 ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas.