MotorLand Aragón regresa al Campeonato de MotoGP en directo y con más actividades lúdicas

El circuito de MotorLand Aragón en Alcañiz regresa este fin de semana al calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP tras un año de ausencia, con novedades y actividades lúdicas complementarias a la prueba deportiva que, por primera vez, retransmitirá en directo Aragón Televisión para toda España en el que es, probablemente, el acontecimiento a nivel internacional más importante de la comunidad.



Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de este Gran Premio que Alcañiz tiene la suerte de compartir con solo otras 21 ciudades del mundo, según ha destacado el consejero de Turismo y presidente de Motorland Aragón, Manuel Blasco, en el Mobility City de Zaragoza, en la que ha estado acompañado por el gerente del circuito, Jorge Panadés; el director deportivo de MotoGP, Alfonso Cartujo; y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.



Tras una venta anticipada histórica y con la seguridad de que la comunidad albergará esta competición todos los años hasta 2026, se vuelve a relanzar este Gran Premio que se va a ver en 300 millones de hogares en el mundo, según Blasco, quien ha resaltado la obligación del Gobierno de mover los sectores económicos de la comunidad para generar riqueza en el territorio y que este acontecimiento se aprovechará también para difundir los productos gastronómicos de la zona.



"Todo apunta a que será un éxito", ha ahondado el consejero, que ha remarcado que está "todo controlado y previsto todo lo que se puede prever" y para dar respuesta en caso de que surja un imprevisto con las casi 6.000 personas, entre los que se cuentan mil agentes de la Guardia Civil, que trabajarán para que este Gran Premio vuelva a ser "el mejor del mundo" y para lo que se cuenta con la experiencia tanto de la localidad de Alcañiz como de Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo.



Blasco ha incidido en que había "bastante expectación" por la vuelta del Gran Premio de Aragón y por ello el ejecutivo "no ha escatimado esfuerzos para recuperar el tiempo perdido con actividades complementarias para que el público se divierta, dado que lo deportivo está asegurado", mientras que Panadés ha agradecido esta "apuesta decidida" por el circuito alcañizano, el preferido de muchos pilotos, como Marc Márquez, "por su trazado con curvas y desniveles que hace que sea espectacular, y por su entorno" como elementos "diferenciadores".



El gerente de Motorland, que confía en que el Gran Premio deje gran impacto económico en la zona, ha detallado las novedades de este año, que, además de la retransmisión por Aragón TV, permitirá a los aficionados durante el fin de semana acceder al MotorLand Fan Festival situado tras la Grada 7 que incluye espacios de restauración, comercio y expositores y comercio, zona de conciertos con sesiones de DJ y tributos a Héroes del Silencio y AC/DC.



Además, se realizarán las actividades de Hero Walk y Pit Walk, la primera situada en el paddock que permite conocer de cerca a los pilotos, aunque ya no quedan entradas para ella, en la que 300 invitados el sábado y otros 300 el domingo podrán hacerse fotos con ellos y que les firmen camisetas.



La segunda será este jueves, de 16.30 a 18.30, y requiere entrada del Gran Premio, gratuita para menores de 14 y mayores de 65 presentando el DNI. Las personas que no tengan entrada para el Gran Premio pueden comprar una a un precio de 5 euros.



Además, el domingo se realizará una invasión de pista controlada de todos los espectadores que podrán disfrutar de la ceremonia de podio de MotoGP y una sesión posterior de DJ en la recta de meta de MotorLand Aragón.



Para el director deportivo de MotoGP, Alfonso Cartujo, el Gran Premio de Aragón, en su XV edición, "promete ser más emocionante que nunca, con una asistencia y una audiencia récord y una cobertura sin precedentes", en un circuito que es "referente en el mundo del motociclismo y el preferido para muchos deportistas", ha valorado.



"Deportivamente ya nos encontramos en una de las temporadas más emocionantes que se recuerdan en todas las categorías Moto GP, donde Martín y Bagnaia han estado intercambiando liderato, en Moto2, donde 8 pilotos diferentes han logrado victoria esta temporada, y en Moto3, donde todos los fines de semana ganar es cuestión de 10 o 12 pilotos".



Cartujo ha ahondado en que Dorna lleva un tiempo enfocando sus esfuerzos en que la experiencia para los seguidores que van a los circuitos sean "algo inolvidable" y ha destacado así la lista de actividades previstas y la Sprint Race, una carrera corta que también reparte puntos para el campeonato y que se celebrará por primera vez el sábado ya que se empezó a hacer el pasado año.



El Campeonato del Mundo de MotoGP se compone, además de MotoGP, la categoría reina, de dos categorías más (Moto3 y Moto2) que sirven como escalera para llegar a MotoGP.



La acción en pista comenzará este viernes con los entrenamientos libres de MotoGP, Moto2 y Moto3, en los que los tiempos de estas sesiones permiten a los pilotos clasificarse para los entrenamientos cronometrados que se disputan el sábado y que sirven para confeccionar la parrilla de salida.



Además, MotoGP realiza el sábado la Sprint Race, que también reparte puntos para el campeonato, y el domingo tendrán lugar las carreras de las tres categorías.



MotoGP es la categoría reina del motociclismo internacional, en la que las fábricas (Aprilia, KTM, Honda, Yamaha y Ducati) participan con la más alta tecnología en sus prototipos de competición.



El italiano Pecco Bagnaia es el actual campeón del mundo de los dos últimos años y tiene como adversarios principales esta temporada a los españoles Jorge Martín y al ocho veces campeón del mundo Marc Márquez.

Operativo de Tráfico

La Dirección General de Tráfico va a poner en marcha un operativo especial en las carreteras con destino a Motorland-Alcañiz con motivo de la celebración del Gran Premio de Aragón de Motociclismo durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre.



La DGT, en colaboración con los ayuntamientos de la zona, prepara un dispositivo especial de vigilancia y asistencia a los motoristas que desde toda España y otros países europeos se trasladan hasta el circuito alcañizano.



Las medidas especiales de vigilancia se activarán el próximo viernes 30, en previsión de los desplazamientos para asistir a los entrenamientos previos, y continuarán durante todo el fin de semana, ha explicado la DGT en una nota de prensa, hasta finalizar el domingo por la noche y cubrir el retorno de los asistentes que se espera que acudan a presenciar el Gran Premio.



Con el objetivo de que el viaje para las personas que durante este fin de semana acudan a Alcañiz sea más seguro y fluido, Tráfico ha elaborado el Plan de Tráfico y Seguridad, documento que establece la coordinación de las distintas administraciones implicadas en la seguridad global del evento.



El plan contempla un dispositivo que permita prestar seguridad vial en todas las carreteras de acceso al circuito y una razonable movilidad.



Para llevar a cabo este dispositivo, la DGT cuenta con la presencia de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los principales ejes viarios del país y de la zona de influencia del circuito y patrullas especiales de vigilancia, con helicópteros y drones que realizarán vuelos en el entorno del circuito y que sobrevolarán también las principales vías del país.



Como refuerzo del operativo se realizará una vigilancia específica sobre control de conductas arriesgadas, conducción peligrosa, controles de velocidad, controles de alcoholemia y controles de documentación obligatoria.



Para el control de la velocidad, además de los radares fijos instalados en las carreteras, la Guardia Civil establecerán puntos de verificación de la velocidad con vehículos equipados con radar en tramos de carretera de las inmediaciones del circuito donde en años anteriores se detectaron conductas de riesgo y utilizarán vehículos camuflados para la detección de infracciones en movimiento.