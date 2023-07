Nadie quiso perderse la Baja Aragón con más participación de la historia

Por

Poco importó el cambio de fechas y el sofocante calor. Nadie quiso perderse la mejor Baja Aragón de la historia. En la décima edición por territorio turolense, los pilotos fueron en volandas por los más de 500 kilómetros cronometrados gracias al apoyo de cientos de aficionados, que invadieron todos los caminos de la provincia para disfrutar del rugir de los motores. Nasser Al-Attiyah, Tosha Schareina o Nani Roma coincidieron al reconocer que la histórica edición de este año también ha sido una de las más multitudinarias. “Siempre estamos acostumbrados a rodar por desiertos que hay poca gente, por tanto lo que se vive aquí es de agradecer”, confesaba el que hasta este año había sido el piloto más laureado de la prueba, Nani Roma.



El cambio obligado de tres a dos días de competición no echó para atrás a los cientos de turolenses y visitantes que quisieron volver a disfrutar de las habilidades de los mejores pilotos del planeta. El ambiente del jueves en el paddock ya permitía pensar que la de este año iba a ser una de las ediciones más grandes de la historia de la Baja España Aragón. Y con el arranque de la prueba, los pronósticos pasaron a ser realidad.



El viernes los 180 kilómetros de recorrido entre Bañón y Cuevas Labradas contaron con una enorme afluencia de público, que se las ingeniaba de cualquier manera para tratar de plantarle cara al imponente sol que reinó durante toda la jornada. Al ser un día laborable, la mayoría de aficionados presentes en la primera de las dos jornadas procedía de fuera de la provincia turolense que habían venido exclusivamente para disfrutar de la prueba.



El sábado, la tendencia cambió, ya que cientos de turolenses aprovecharon el primer día del fin de semana para juntarse con amigos y disfrutar de un día diferente en el que además las temperaturas dieron un respiro. De hecho, a su llegada al podio ubicado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel, el vencedor en la categoría de motos, Tosha Schareina, también destacó la enorme presencia de aficionados durante todo el día: “No estamos acostumbrados a correr con tanta gente animando y gritando. Cuando vamos por el desierto no hay nadie y aquí pasa todo lo contrario”. Aforo completo La masiva presencia de aficionados también se hizo notar en la hostelería turolense, que colgó el cartel de “Aforo completo” durante todo el fin de semana. Equipos y aficionados llenaron los hoteles de la capital mudéjar y los más despistados tuvieron que conformarse con una habitación a un buen puñado de kilómetros del núcleo de la prueba.



Hoteles de toda la provincia contaron con visitantes durante los dos días y el de la Baja Aragón volvió a ser uno de los fines de semana con mayor facturación de todo el verano.



La XXXIX edición de la prestigiosa prueba fue una de las más multitudinarias de la historia no solo sobre la pista, sino también fuera de ella. Teruel, en su décimo cumpleaños como anfitrión de la carrera, no defraudó y los aficionados, que ayer todavía recorrían la capital turolense, ya cuentan los días para que los motores suenen de nuevo en la Baja España Aragón de 2024.