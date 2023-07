La mejor Baja Aragón de la historia echa a rodar con doble desafío inicial

Por

“Estar en Teruel y ver no solo la cantidad de inscripción, sino la calidad, me hace pensar que es la mejor Baja de la historia”. Esta sentencia podría atribuirse a cualquier persona amante del motor que se haya pasado durante los dos últimos días por la explanada del Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel. Sin embargo, la frase cobra mucha más fuerza cuando el que la pronuncia es Nani Roma, máximo vencedor de la Baja Aragón que este año no podía perderse una edición que promete emociones fuertes durante las dos próximas jornadas y que arranca este viernes con un doble desafío: el prólogo de algo más de 5 kilómetros para definir las posiciones de salida y la primera especial de unos 180 kilómetros. La presentación, que tuvo lugar este jueves y contó con la presencia de algunos participantes y de un gran número de representantes institucionales, fue el primer plato de un menú muy completo.



La trigésimo novena edición de la Baja España Aragón volverá a trasladar la emoción a más de veintinueve municipios de la provincia de Teruel. Un hecho que Joaquín Juste, presidente de la DPT, consideró fundamental para poder seguir contando con un evento que es “un lujo” para la provincia: “Cualquier cosa que hagamos, si la hacemos entre todos es más fácil que salga bien”.

Gea de Albarracín será la primera de las localidades que disfruten de la velocidad de los más de 270 equipos que participarán en la prueba más importante del panorama nacional. De allí partirán en primer lugar las motos y los quads y algo más tarde los coches y camiones para afrontar los cerca de seis kilómetros de etapa prólogo, una de las principales novedades de la edición de este año, como explicó Manuel Avió, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, que también reconoció la labor de la empresa Octagon como organizadora de la cita. Por su parte, Enrique Gómez, secretario general de la Subdelegación de Gobierno en Teruel, coincidió con Nani Roma al asegurar que la que comienza hoy en la provincia turolense es “la mejor Baja del mundo”. Batalla entre los mejores El piloto catalán, que regresa después de superar un cáncer, también estuvo presente en una conferencia de prensa de presentación que contó con algunas de los mejores figuras del planeta. El vigente campeón de la prueba, Nasser Al-Attiyah, y los aspirantes de Audi, Carlos Sainz y Stephane Peterhanssel, completan la nómina de favoritos en la categoría de coches, uno de los platos fuertes del menú de la XXXIX Baja España Aragón.



La calma reinó antes de que comenzase el rugir de los motores y las habilidades de los pilotos entrasen en juego. Al-Attiyah bromeó con Nani Roma diciéndole que le iba a alcanzar en número de victorias conseguidas en esta prueba -cinco en coches y cuatro en motos para el español-, antes de que Sainz y Peterhanssel se quitasen la presión de encima al confesar que el objetivo principal de los dos pilotos de Audi es “aprender y rodar” con la intención de “llegar bien al Dakar”.



Algo más realista fue Nani Roma, que recordó su primer triunfo en uno de los eventos más prestigiosos del panorama internacional allá por el año 1995 y confesó que volver a competir este año es “realmente un placer” para él: “Este año hay muchas cosas nuevas: desde el coche hasta la situación personal. Pero estamos aquí porque nos gusta competir. Cuando nos pongamos el casco daremos el máximo”. Un discurso similar ofreció Isidre Esteve, que se codeará con los grandes favoritos y que catalogó de “regalo” la oportunidad de estar en una carrera en la que “la gente está en cada curva del recorrido y te grita por tu nombre”. Junto a ellos, otras grandes estrellas del motor nacional e internacional como Al-Rajhi, Laia Sainz o Juan Cruz Yacopini tratarán de disfrutar de los más de 500 kilómetros de recorrido que la organización ha preparado en tiempo récord por motivo del cambio de tres a dos días a causa de las elecciones generales.



En la categoría de motos, Tosha Schareina parte con la vitola de favorito después de vencer el año pasado y de fichar por el equipo Honda, aunque tendrá mucha rivalidad por subirse al primer peldaño del podio. El piloto valenciano suele frecuentar la zona de la Masia Pelarda para entrenar por lo que aseguró que “correr en casa siempre es un orgullo”.



Al igual que Schareina, cientos de turolenses trasladarán su orgullo a los caminos durante la jornada de hoy y la de mañana para vibrar con la mejor edición de la historia de la Baja España Aragón