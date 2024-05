No le va la vida en Cuarte, pero el Utrillas puede dictar ascensos en Tercera

Por

La victoria del Épila en campo del Almudévar registrada este reciente Primero de Mayo en jornada intersemanal de Tercera División aragonesa confirmó que, finalmente, las matemáticas impiden al CD Utrillas disputar la fase de eliminatorias hacia el ascenso a Segunda RFEF en esta temporada. No era el objetivo inicial del equipo para la campaña, ni mucho menos. Pero plantilla y cuerpo técnico del equipo no dudan en torcer un poco el morro; visto lo visto, en base al fútbol que ha practicado el equipo, y con la timidez con la que los llamados a estar arriba han ido rindiendo en la temporada, el conjunto minero podría haber estado ahí.



No lo estará, no peleará por ese privilegio. Pero al Utrillas nadie podrá negarle, por ejemplo, una racha de once puntos en los últimos cinco partidos, invicto desde hace ya casi un mes, y con rivales de campanillas que han visto frenadas sus trayectorias por obra y gracia del rendimiento de los de Pitu Lerga, sobre todo en La Vega. En feudo minero cayó el Caspe hace cinco jornadas, dificultando sus opciones de play-off. No pasaron del empate ni Épila ni Calamocha, impidiendo a ambos aferrarse de manera definitiva a esas plazas. En fin, ha sido difícil hacer besar suelo al Utrillas este año. Frente a uno de los mejores Con lo cual, hará bien el rival de esta tarde, el CD Cuarte, en no fiarse de lo que se le viene encima. Es verdad que los del Huerva no pierden desde hace dos meses y medio, cuando cayeron en el campo del Ebro, en la jornada 21. Desde entonces, once jornadas sin conocer la derrota que los convierten en el equipo más fiable y regular de los que compiten por el ascenso directo en esta Tercera aragonesa. Pero también es cierto que no han terminado de imponerse, de apostar con decisión por dar el salto al liderato de la categoría.



Sin ambages, 14 puntos de los últimos 18 en juego son bien respetables, representan una importante cosecha que hace al Cuarte merecedor de ocupar la tercera plaza que ostenta. Pero dos empates, ante Cariñena hace tres fechas y ante Illueca en la jornada de este miércoles les han impedido brillar a más altura. También el propio Calamocha arrancó un punto del municipal cuartano a principios de esta primavera. Así que el Utrillas ya tiene ejemplos de que se puede hacer dudar al rival.



Además, a Lerga le interesa seguir tomando notas. Muy buen ensayo en Borja, gran goleada ante un equipo defensivo y en máxima urgencia. Solvente ejercicio en casa ante el Binéfar, ejemplo de la mayor parte de partidos que se dan en este fútbol aragonés. Y lo que toca hoy es un partido grande, en un campo grande y ante un rival grande; la cita medirá qué podría pasar si, a lo mejor, el año que viene al Utrillas le da para dar un paso más en la tabla y aspirar a cotas mayores. Día clave para la promoción Si lo de Utrillas es enfrentamiento por lo alto de la tabla, con Ebro y Ejea mirando lo que puede pasar para seguir peleando por el ascenso directo, la jornada es clave también en otros muchos campos donde se va a dirimir la configuración de la zona alta de la clasificación. Para empezar, en Épila, donde la jornada unificada de este domingo decide de manera directa la posesión de la quinta plaza que da derecho a play-off. Si ganan a Tamarite, nada más que decir. Caspe y Ebro se juegan en el Bajo Aragón zaragozano cómo se ordenará esa eliminatoria del ascenso o, incluso, quién sube primero si los de La Almozara se llevan el triunfo y el Ejea tropieza. Los de las Cinco Villas reciben al filial del Huesca, que no tiene nada en juego.