Nueva derrota del Utrillas, que suma un punto en los últimos cinco partidos

No sale el CD Utrillas bien parado de esta ventana de calendario en la que el cuadro minero ha recuperado su partido aplazado ante el Almudévar y adelanta su jornada 27 tras la disputa del encuentro de ayer en casa del Bechite, el equipo que marca primera posición de permanencia en la categoría y que demostró más ambición y sobre todo más conciencia de lo que había en juego.



El Belchite 97 fue mejor equipo durante todo el primer periodo, en el que consiguió marcar muy rápido y hacer dos goles que pudieron ser más pues malgastó alguna muy clara, mientras que el Utrillas sólo tuvo una antes del descanso en las botas de David Muñoz. Tampoco mejoró el cuadro minero en la segunda parte, donde de nuevo jugó a remolque de la propuesta de los locales. Con todo y después de toda clase de movimientos tácticos, los de Pitu Lerga terminaron por apelar a la garra y tras recortar distancias a poco de la conclusión en el tramo final y sin desplegar un buen fútbol fueron capaces de poner cerco a la portería local y a punto estuvieron de rascar un punto sobre la bocina.



Antes de cumplirse el minuto cinco de partido el Utrillas encajaba el primer tanto de la tarde en una acción de estrategia zaragozana. Una falta lateral donde Choren se impuso por alto a la zaga turolense y marcó de cabeza. El gol recibido no le sentó bien a un Utrillas al que le costaría horrores hacer circular el cuero con criterio y que en relación a los duelos individuales y la pelota dividida tampoco llegaba antes que su rival. El Belchite se fue creciendo con el paso de los minutos, y todavía más después de hacer el segundo de la tarde. En el minuto 39 Cotoño bota una falta en la frontal del área grande que sorprende a un Adrián Miralles algo lento en su estirada.



Este tanto complicaba todavía más el partido a un Utrillas que bien pudo recibir un tercero en un par de acciones bastante claras de los locales. Tampoco había tenido suerte en la única que generó antes del descanso, con David Muñoz solo ante el portero en el mano a mano; Nacho Santa Eugenia, que debutaba con los locales tras su fichaje en diciembre y debido a la lesión esta semana del portero habitual en el once, se diplomaba en su debut.



Ambicioso y decidido, en el descanso Pitu Lerga removió su sistema de juego e introdujo un doble cambio de corte ofensivo con el objetivo de despertar a sus huestes, pero lo cierto es que el Utrillas siguió siendo un equipo bastante espeso con la pelota. Aunque sus líneas estaban mucho más adelantadas y el Belchite no tenía tantas comodidades como en la primera parte, lo cierto es que el equipo de José Carlos Collados mantuvo siempre el control. Lerga buscó un dibujo táctico para una mejora que no encontró en ningún momento, porque el Belchite no pasaba por apuros e incluso malgastó la sentencia en una contra finalizada por Choren.



Sin embargo, el Utrillas es un equipo capaz de competir en todo momento y en el tramo final se metió en la pelea con un gol de Diego Royo después de una jugada de ataque local donde los zaragozanos reclamaron penalti. En la protesta, terminaron poniendo rápido la bola los turolenses para embocarla en las redes de Nacho Santa Eugenia. El gol llenó de nervios a los locales, que en los diez minutos restantes a la conclusión sufrieron lo indecible e incluso hubo amago de infarto porque el Utrillas pudo empatar en una buena jugada con centro lateral donde el central local Rey despejó el peligro in extremis, cuando ya muchos cantaban el gol del empate.