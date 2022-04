Pablo Sebastián: “Mientras haya puntos en juego y opciones vamos a seguir peleando”

Por

Su tercera temporada en las filas del Calamocha está siendo, seguramente, la más complicada. Después de reengancharse por tercer año consecutivo a las órdenes de Sergio Lagunas y de haber terminado la pasada campaña en la enfermería por una lesión del ligamento lateral de su rodilla, ahora vive los momentos más aciagos de la trayectoria del equipo en Tercera RFEF. El jugador, que este año ha saltado al césped en 25 encuentros vistiendo la camiseta del equipo, 19 de ellas de titular, reconoce, no obstante, que aunque la permanencia es complicada todavía no se pueden bajar los brazos



-El Calamocha no pudo sacar adelante el jueves la primera de las tres finales que tenía por delante. ¿Quedan esperanzas de poder aguantar la categoría?

-Sí, claro. Mientras haya puntos en juego y tengamos opciones vamos a seguir peleando. Además, todavía tenemos el recurso del partido contra Barbastro y esperamos que nos puedan dar los tres puntos. Pero es cierto que con las últimas derrotas se nos ha complicado. Sobre todo con la de Caspe, que es cierto que se nos complicó, porque este jueves sí que el Cuarte si que fue bastante mejor.



-El del jueves en Jumaya fue un encuentro casi para olvidar en el que el Calamocha no logró cogerle el ritmo al partido.

-Es cierto. Creo que nos superaron en todo. Nos superaron en intensidad ganándonos las segundas jugadas y nos marcaron varios goles a balón parado que son fruto de errores defensivos. Sí, la verdad es que el jueves no fue nuestro día. De hecho, creo que desde que Dani (González) se puso al frente del equipo ese ha sido nuestro peor partido. Y además, nuestro peo partido llega cuando menos lo necesitábamos.



-¿Cómo intentó el Calamocha darle un giro al partido en la segunda mitad, entre otras medidas con su ingreso en el campo?

-El entrenador hizo tres cambios en el descanso. Intentamos ir a por el partido. Nos volcamos en el partido, pero la verdad es que el jueves no era nuestro día. No nos salió absolutamente nada y terminamos encajando el cuarto gol en un saque de esquina.



-Hasta entonces, en los ocho partidos que lleva ya Dani González al frente del equipo, y a pesar de que el Calamocha seguía con el agua al cuello, todavía era posible un poco de optimismo

-La verdad es que estábamos en una situación muy complicada pero habíamos conseguido enlazar bastantes partidos ganados y, sobre todo, teníamos buenas sensaciones. Y cuando vas en una buena dinámica parece que todo te sale bien.El día del Caspe fue un partido que nos salió mal y que creo que debíamos haber ganado porque estuvimos mejor que ellos. Pero el del jueves dejó claro que no fue nuestro día y nos fuimos un poco chafados.



-¿Qué tecla ha sabido tocar el nuevo técnico para que el equipo haya cambiado su ritmo, su rumbo y su forma de jugar y, sobre todo, sus resultados?

-Creo que lo más importante fue aclararnos la cabeza, porque estoy convencido de que en el equipo hay buenos jugadores. No creo que ese fuese el problema. Pero cuando se entra en una mala racha cuesta mucho salir de ella y regresar a la senda de la victoria. Sobre todo Dani vino a despejar nuestra cabeza, a resetearnos. Estábamos en una situación muy complicada en la que solo nos servía ganar. Y para ganar hay que hacer las cosas bien, hay que disfrutar y hacer lo que sabemos hacer.



-Esta temporada ha sido claramente mala. El Calamocha es un equipo que estaba construido para pelear por los puestos de arriba y ahora suspira por la permanencia

-Es cierto que nadie se esperaba esto porque la idea del equipo sí que era estar en puestos de playoff. Pero bueno, esto es el fútbol y nunca se sabe cómo va a acabar la temporada. de la idea que teníamos en un principio, que era disfrutar de un buen año, la verdad es que se nos ha complicado bastante.



-¿Cómo están los ánimos en el vestuario?

-Estamos bastante jodidos porque quedan muy pocos puntos en juego y el margen es cada vez más pequeño. Ya no dependemos de nosotros mismo y es una situación realmente complicada.



-¿Están el equipo o los jugadores ya pensando más en la temporada que viene?

-Sinceramente yo no he pensado nada sobre ese asunto y tampoco lo hemos comentado entre los compañeros porque no es el momento. Ahora estamos pensando únicamente en salvar la categoría. Yo no he pensado nada de eso. En lo único en lo que pienso es en sacar esto como sea.