Pamesa Teruel ata la continuidad de Vildósola para este próximo curso

Por

La configuración de la plantilla del Pamesa Voleibol Teruel de cara a la próxima temporada continúa con una noticia no muy esperada pero profundamente satisfactoria. “Hoy es un día grande para la familia del Pamesa Teruel Voleibol. Nos complace comunicaros que Mariano Vildósola continuará la temporada que viene defendiendo los colores naranjas”, resume el club al respecto del receptor argentino, que en un principio no sonaba para continuar en el equipo pero que, finalmente, acepta la oferta naranja.



Tras cuatro temporadas en Teruel, ésta será la quinta campaña de Vildósola en Pamesa, convirtiéndose en uno de los jugadores con más partidos disputados con el Pamesa Teruel. “El receptor es todo un ejemplo de compromiso y dedicación hacia el Club ya que además de sus labores como jugador, compagina éstas con su trabajo entrenando equipos de las categorías inferiores”, refiere el equipo turolense; y añade su presidente, Carlos Ranera, la importancia que supone “su veteranía y su compromiso. Es un jugador versátil y conoce bien la casa y la liga”, lo que permitirá sacar adelante un trabajo importante en el vestuario, especialmente en la integración de los nuevos.



Dos de estos fichajes, precisamente, son argentinos, Pablo Urchevich y Tobías Scarpa, que se pondrán a las órdenes de su compatriota Fabián Muraco y que tendrán en Vildósola un apoyo fundamental para desembarcar en Teruel. Aparte de las dos novedades argentinas, el equipo ha convencido ya a Rubén López para volver a Pamesa, ha fichado a otro central, David López, y ha asegurado la continuidad de Ferrández, Pont y Valiño, con lo que la mitad de la plantilla está ya configurada. Restan otros al menos cinco jugadores para completar el plantel, que se verá reforzado por al menos un jugador de la casa para dejar entre 13 y 14 los integrantes del Pamesa Teruel para la próxima temporada.



Habrán de ser finalmente entre nueve o diez novedades las que quiere incorporar Pamesa Teruel para la próxima temporada en Superliga, a las órdenes de un también nuevo entrenador como es Fabián Muraco, en lo que supone una revolución en toda regla de la plantilla con la que contará el conjunto naranja de cara al año que viene. El último en salir, el receptor Mauro Zelayeta, suponía un golpe importante a la línea de juego del equipo, pues el argentino pasaba por ser uno de los puntales turolenses en esta temporada no especialmente brillante. La renovación de Vildósola sirve también como contrapeso a ese golpe.



Y se marcaba el club esta semana como clave para moverse en el mercado, de tal manera que pueda aspirar a superar el listón de cuartos de final de Superliga en el que se ha quedado anclado el cuadro naranja en esta campaña. La importancia de que pueda ser esta semana radica en la capacidad y posibilidad de que se puedan cerrar incorporaciones de las que se denominan primeras opciones, que sirvan para el modelo de juego que quiere implementar el argentino Muraco. Los dos centrales fichados, el nuevo colocador y el líbero argentinos, así como el receptor Vildósola renovado responden a este perfil, y en la medida de que las siguientes incorporaciones sean de igual enjundia se podrán prever los objetivos del cuadro mudéjar el curso próximo.