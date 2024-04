Pamesa Teruel presenta a su primer fichaje para la temporada, el central David López

Tras el anuncio del nuevo entrenador para la temporada que viene, el argentino Fabián Muraco, así como la renovación de tres jugadores del año pasado, Isaac Valiño, Guillem Pont y Emilio Ferrández, el Pamesa Teruel de voley presenta al primer fichaje de la plantilla. Éste no es otro que David López, central malagueño que hasta este año ha jugado en Melilla, precisamente el rival que eliminó a los naranjas del título de Superliga.



Este joven jugador de 23 años e internacional con España tiene una dilatada experiencia, ya que a los dos años en Melilla se le une su periplo en Unicaja Almería, en la temporada 21/22, donde quedó campeón de la Superliga y subcampeón de la Copa del Rey, y con anterioridad su estancia en Manacor que supuso su debut en Superliga. Con casi dos metros de altura, el Pamesa Teruel Voleibol ficha a uno de los centrales españoles más prometedores, ya que aúna mucha experiencia con un prometedor futuro debido a su juventud.



La contratación de López empieza a compensar la diáspora de jugadores en el Pamesa Teruel Voleibol. Coge el testigo del central, Víctor Méndez, que ha hecho oficial su decisión de no renovar con la entidad naranja, por lo que la temporada que viene no seguirá formando parte del Pamesa Teruel. Igualmente anunciaban Xavier Fresquet y Axel Téllez que comunicaron su salida del club hace ya algunos días.



La temporada no especialmente brillante del equipo turolense empuja a la entidad a tener que renovarse por completo, en un mercado de fichajes que comienza con David López y que continuará en los próximos días porque la intención del club es dejar el armazón del equipo atado lo antes posible.