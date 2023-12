Paso en firme del Pamesa Teruel hacia los cuartos de la CEV Challenge Cup (3-0)

Por

El Pamesa Teruel no dio opción al MÁV Elóre SC en un encuentro en el que los naranjas dominaron cómodamente, sobre todo en las dos primeras mangas. El bloque de Maxi Torcello completó un gran encuentro ante un rival que solo opuso resistencia en la última manga, cuando los turolenses dejaron claro su cambio de actitud. El 3-0 evidencia la superioridad local y deja más cerca la clasificación para los cuartos de final.



El pabellón de Los Planos volvía a presentar un gran ambiente desde minutos antes del comienzo. Durante el calentamiento, la afición naranja animó a los suyos, cantó el himno y empezó a hacerse notar antes de que la contienda arrancase.



Para la ocasión, Torcello optaba por darle entrada a Xavi Fresquet para sustituir al lesionado Víctor Méndez y volvía a apostar por Emilio Ferrández como opuesto. El sustituto de Méndez empezaba con buen pie, ya que el primer punto de la tarde para el Pamesa llegaba tras un potente remate suyo en la red. Los naranjas arrancaban con las mejores sensaciones posibles, al encadenar varios puntos seguidos en el inicio y sacar a relucir las carencias del MÁV Elóre SC. Emilio Ferrández, con una excelente pipe, forzó el primer tiempo muerto de los húngaros al conseguir una renta de cinco tantos para los suyos. El arranque no podía haber sido mejor (6-1).



Tras el paso por los banquillos, el Pamesa no bajaba el ritmo y seguía cometiendo muy pocos errores a la hora de atacar. La rotación de Vildósola y el gran trabajo del muro de Teruel amplió todavía más la diferencia. Emilio Ferrández también estaba intratable. El juego a un lado de la pista era infinitamente superior al que se ofrecía desde el otro lado de la red. Los locales conseguían finalizar todas sus acciones, mientras que los visitantes solo eran capaces de sumar puntos por medio de fallos turolenses, que llegaban con cuentagotas (13-4).



El Pamesa estaba mostrando el mismo nivel, o incluso mejor, que en sus últimos compromisos. Ferrández volvía a generar desesperación en el bando magiar, con un saque director que agrandaba la ventaja hasta las diez unidades, una vez superado el ecuador del primer set. Muy mal se tenían que dar las cosas para que Los Planos no celebrase la primera manga (16-6).



Zelayeta engañaba a sus oponentes y se ponía a sacar para llevar a los suyos hasta los veintes. Al acierto del receptor argentino se le sumaban la contundencia de Áxel Téllez en el bloque y la persistencia del resto de compañeros, que peleaban cada punto como si se tratase del último. El cambio de actitud del bloque naranja terminó de evidenciarse este miércoles, con una versión que rozaba la perfección (22-11).



El equipo aragonés llegó a tener trece bolas para cerrar el primer set. Finalmente, Xavi Fresquet, que había sido el artífice del primer punto de la tarde, fue el que lo consiguió finiquitar con un block out que supuso la primera gran ovación de la jornada para un Pamesa Teruel casi intratable (25-13). Siempre por delante El segundo capítulo de la tarde comenzó con intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos. Los húngaros salieron más agresivos, pero Vildósola y Ferrández se empeñaron en mantener al Pamesa con ventaja, por mínima que fuese.



Pero el servicio de Áxel Téllez le dio alas a los de Torcello para hacer más grande la brecha. Los naranjas se pusieron tres por delante y los blanquiazules tuvieron que volver a pedir pausa (7-4).

En el regreso a pista, la película no cambió en exceso. Los de casa seguían sumando puntos fáciles en la red, mientras que los de fuera no acababan de dar con la tecla para reducir las diferencias.

Tan solo un par de acciones consecutivas bien ejecutadas pusieron en ciertos problemas al bloque de Los Planos, que terminó llevándose un punto muy peleado tras una invasión de campo de uno de sus rivales. Era el 10-6, por lo que el Pamesa también caminaba con relativa tranquilidad en este segundo set.



Cuando parecía que los húngaros querían dar un paso al frente, Zelayeta y Emilio Ferrández, que hacían de referencia ofensiva, llegaban para volver a hundir la pelota en campo contrario. Así pues, la ventaja se movía siempre cerca de los tres puntos a favor de los de Teruel (15-12).



Con ese panorama, el MÁV Elóre SC volvió a acumular un buen puñado de errores no forzados que llevaron al equipo de Torcello a las puertas del segundo set. Sin embargo, los locales tampoco estuvieron tan acertados como en la primera manga y llegaron a las veinte unidades con una ventaja de cinco puntos. Suficiente para cerrar el segundo set con un par de buenos saques, una espectacular salvada de Aharón Gámiz y un nuevo gran bloqueo de Áxel Téllez (25-18). Sin permitir la caída El Pamesa podía cerrar el duelo de ida en tres sets para viajar a Hungría con todo de cara. Sin embargo, el MÁV Elóre todavía parecía con vida. Al menos eso es lo que trató de demostrar en un inicio de manga en el que mostró un nivel algo superior al de las dos anteriores. El bloque húngaro tomaba una mínima ventaja de un punto, pero no conseguía sacar del duelo a un Pamesa que seguía a lo suyo (3-3).



La igualdad llegaba a Los Planos después de casi una hora de dominio turolense. Maxi Torcello, que apenas había tenido que intervenir, tuvo que pedir el primer tiempo muerto para tratar de evitar que los visitantes se metiesen de lleno en el encuentro, después de aumentar su ventaja hasta los dos puntos (6-8). El parón le vino de maravilla a Zelayeta, que en Europa se crece. El receptor, que también actuó de opuesto, puso el 9-9 en el electrónico y fue su compatriota Vildósola el que terminó de enchufar a la hinchada naranja.



Pese a esa reacción de los turolenses, el tercer set empezaba a complicarse. Torcello volvía a detener el juego tras varios intensos ataques del cuadro magiar. Tras conseguir empatar e incluso ponerse por delante, el Pamesa volvía a tener a su oponente a una distancia de tres puntos justo cuando se superaba el ecuador del periodo (11-14).



El pabellón se rendía a los pies de Zelayeta, después de que prácticamente él solo lograse una nueva igualada con tres tantos consecutivos. El tiempo muerto ahora vino del bando opuesto y el receptor argentino fue incapaz de prolongar su buena racha (14-14).



Los momentos de lucidez del Pamesa Teruel no despistaban a un MÁV Elóre que se mantenía firme en su búsqueda de reducir las diferencias. El partido estaba más parejo que nunca. Los dos hacían cosas muy bien, pero también cometían errores que permitían sumar a su rival. Los húngaros volvieron a acumular un par de ellos consecutivos y los aragoneses aprovecharon para volver a ponerse dos por delante antes de afrontar la recta final del set (18-16).



Rubén Lorente se puso a repartir juego para que sus compañeros hiciesen el resto. Emilio Ferrández, empeñado en pelearle el MVP a Zelayeta, colocaba a los suyos en la veintena, cuando los visitantes todavía tenían 17.



La victoria estaba al caer. El equipo había sido capaz de levantarse y no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad de endosarle un 3-0 a un equipo que tan solo había concedido un set en su liga hasta el momento.



A pesar de que los húngaros lo intentaron, Vildósola puso el primer punto de partido e hizo levantarse a todo el pabellón. A la primera no pudo ser, pero sí a la segunda. Zelayeta hizo lo que había estado haciendo durante toda la tarde y finiquitó un gran partido de los turolenses, que dieron un paso de gigante para estar más cerca de los cuartos de final de la CEV Challenge Cup (25-21).