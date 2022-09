Pinilla, tierra de hazañas para un CD Teruel que desconoce la rendición

Por

El derbi ante el Deportivo Aragón desenmascaró una faceta del CD Teruel que durante el pasado curso mantuvo al equipo en lo alto de la clasificación. El conjunto rojillo es capaz de remar a contracorriente contra viento y marea. La afición turolense volvió a disfrutar de una remontada épica y los tres puntos se quedaron en casa. En los últimos años, reponerse de las adversidades se ha convertido en una tendencia para los de Pinilla, que en la última jornada volvieron a demostrar que de casta van sobrados.



Comentaba Víctor Bravo en rueda de prensa tras el agónico triunfo del domingo que sus jugadores “tienen unos huevos impresionantes” y que esa cualidad “no se entrena, pero se tiene y se transmite”. Lo volvieron a demostrar cuando más falta hacía, después de un bajón anímico y futbolístico que puso por delante al Deportivo Aragón en el marcador cuando restaban veinte minutos para la conclusión del encuentro. Pinilla empujó al equipo y los jugadores no bajaron los brazos hasta el final. El resultado de la ecuación fue una remontada épica que inyecta tres puntos más al casillero, pero sobre todo una buena dosis de moral en un gran inicio de temporada. Una historia repetida No es la primera vez que el cuadro rojillo logra una triunfo de estas características bajo la dirección de Víctor Bravo. Aunque el entrenador asegure que la fortaleza mental para darle la vuelta al marcador no se entrena, su plantilla ya consiguió una remontada similar el pasado curso. Fue en la jornada 8 ante otro filial, el del Espanyol B. Pinilla vivía un momento de ensueño, con un arranque de campaña en el que los turolenses acumulaban siete encuentros sin conocer la derrota. La visita del segundo equipo “perico” era todo un desafío para prolongar la dinámica positiva. Entonces el CD Teruel tiró de coraje y sacó adelante un partido que se le había complicado en el minuto 26.



Dos de los protagonistas del partido ante el Deportivo Aragón también lo fueron el 24 de octubre de 2021 ante el Espanyol B. Emaná en la primera mitad y Aparicio desde el punto de penalti le dieron la vuelta a la tortilla en apenas media hora de partido. Sin embargo, el filial espanyolista volvió a igualar la contienda diez minutos después con dos hombres menos sobre el terreno de juego.



La superioridad numérica hizo que el cuadro rojillo se volcara al ataque para llevarse los tres puntos en un partido de infarto gracias a un gol en el minuto 73 de Guille Andrés. Una costumbre en Tercera La remontada conseguida ante el Deportivo Aragón fue la segunda conseguida por el CD Teruel en Segunda RFEF, después de la del curso pasado ante el Espanyol B. En su anterior etapa en la categoría de bronce del fútbol español, los aragoneses no lograron darle la vuelta al marcador en ninguna ocasión.



No obstante, cuando el cuadro rojillo estuvo en el infierno de la Tercera División, se dieron diversas remontadas. En la última temporada antes del ascenso, el equipo turolense logró reponerse de un gol tardío del Binéfar para acabar ganando en el último minuto con un tanto de Lanzuela. Esa fue la última vez que el equipo remontó un duelo lejos de Pinilla.



Bajo los mandos de César Lainez, la entidad consiguió sumar tres remontadas en la campaña 2019-2020. En la tercera jornada, Víctor Bravo fue el encargado de hacer la tercera diana del Illueca 2-3 CD Teruel. Ante el Barbastro, el cuadro rojillo vivió un duelo muy similar al del domingo, ya que consiguió adelantarse muy pronto, pero encajó dos goles en el primer tiempo y le tocó rehacerse en la segunda mitad con tres tantos para acabar 4-3. La remontada más abultada de esa temporada fue la conseguida ante el Tamarite en Pinilla. Los visitantes abrieron la lata, pero terminaron siendo goleados (6-1) por un CD Teruel poco piadoso.



En la temporada del primer ascenso, el club turolense sacó los tres puntos a contracorriente ante el Illueca con un gol de Crespo en los minutos finales y sumó dos triunfos consecutivos remontando ante el Caspe, con una goleada en la recta final (5-2), y ante el Utebo, con un doblete de Gassama en la segunda mitad. Esfuerzo sin tanto premio Sin embargo, la capacidad de sobreponerse a los problemas que lleva mostrando el CD Teruel desde hace varios años no siempre ha tenido una recompensa a la altura. Durante el pasado curso, el equipo de Víctor Bravo fue capaz de igualar seis encuentros en los que marchaba por detrás en el marcador, aunque la remontada no llegó a culminarse por muy poco en la mayoría de ellos.



El curso comenzó con un duelo frenético en casa ante el CE Europa. El cuadro catalán se adelantó por partida doble y un recién ascendido Teruel tuvo que hacer un esfuerzo de órdago para debutar puntuando en la nueva categoría. Un doblete de Borja Romero en el segundo tiempo salvó los muebles en la jornada inaugural.



Esa misma historia se repitió en la tercera jornada de competición. Un renovado Ibiza Islas Pitiusas llegó a Teruel con ganas de dar guerra y se adelantó a los 29 minutos con un gol de Marcos. La reacción del cuadro rojillo fue instantánea y de nuevo tuvo a Emaná como protagonista. Dos minutos después del tanto visitante, el delantero del Teruel puso las tablas. Cabetas adelantó a los suyos en el minuto 60, pero el Ibiza le devolvió el dardo al cuadro local con una nueva diana dos minutos después. Pinilla vio el segundo 2-2 consecutivo.



El feudo turolense ayudó a los suyos remar a contracorriente en tres partidos más. El bloque rojillo consiguió reponerse tras encajar el primer gol ante el Terrassa, el Tarazona y la Peña Deportiva.



Lejos de su afición, el equipo pudo empatar un solo partido que se le puso cuesta arriba. En la decimoprimera jornada los de Víctor Bravo visitaron Ibiza para enfrentarse por vez primera a la Peña Deportiva. Un penalti en el minuto 26 puso por delante al cuadro balear, pero en el segundo tiempo los aragoneses reaccionaron y voltearon el electrónico en menos de diez minutos. Mikel Bueno evitó que el CD Teruel culminase la remontada con un gol a falta de doce para el pitido final que hizo efectivo el reparto de puntos.