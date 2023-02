Roberto Bou, entre los quince mejores de la Mediterranean Epic Race

Por

Roberto Bou cerró este domingo una Mediterranean Epic Race para el recuerdo. Tras conseguir acabar entre los veinte primeros en las dos últimas etapas, Bou consiguió colarse entre los quince primeros de la clasificación general y erigirse como segundo español, también en la general.



Unos resultados que dejan a Bou contento con el trabajo realizado: “Muy satisfecho de los resultados teniendo en cuenta el gran nivel que había de corredores internacionales”, indicó el ciclista de Mora de Rubielos.



Parta Bou la tercera etapa fue la más complicada, ya que no consiguió seguir el ritmo de carrera: “Me quedé cortado en la primera subida y fui todo el día a remolque. La tercera etapa se me hizo bola, no puede estar con los de cabeza y se crearon grupos. Lamentablemente, me quedé rezagado y tuve que estar prácticamente toda la etapa en solitario”, comentó Bou al respecto. Sin embargo, pese a las dificultades, el del Cannondale VAS Arabay no se bajó de los veinte primeros, con un tiempo de 04:07:25.



La cuarta etapa se caracterizó por la velocidad. En menos de dos horas los de la cabeza ya se habían recorrido los 50 kilómetros: “Hoy la etapa ha sido muy rápida. Ya desde el principio se han querido marcar las diferencias con un grupo de unos diez corredores”, explicó Bou. Aunque Bou no pudo seguir al primer pelotón, de nuevo firmó una buena actuación, quedando también entre los veinte mejores y siendo el primer español de la etapa.



Con todos estos resultados, Bou puedo acabar en una meritoria decimoquinta posición de la general y siendo el segundo mejor español de la prueba de este año. Una edición que se caracterizó precisamente por el gran nivel de los deportistas. Así lo reconoció el propio ciclista morano: Ha sido una de las ediciones más rápidas y con más nivel”. El podio Por lo que respecta a los vencedores, finalmente el ganador de esta Mediterranean Epic Race fue el del Speed Company Racing, Georg Egger. El podio lo completaron Krzysztof Lukasik y Martin Frey, que acabaron segundo y tercero respectivamente.