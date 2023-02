Roberto Bou mejora sus registros en la segunda etapa de la Mediterranean Epic Race

Por

Roberto Bou continúa mostrando su cara más alegre en la Mediterranean Epic Race. El ciclista de Mora de Rubielos consiguió mejorar los buenos resultados de la primera etapa, en la que terminó el 21º, y cerró la segunda etapa en la 15ª posición tras detener el cronómetro en un tiempo de 03:30:05, lo que le hizo también erigirse como el segundo ciclista español de la etapa.



Tras la toma de contacto del jueves, los participantes debieron hacer frente durante la jornada del viernes a una etapa muy técnica de 80 kilómetros, con 2.158 metros de desnivel, que transcurrió por Castellón de la Plana y atravesó municipios como Borriol o Villafamés con tramos rocosos, técnicos y divertidos que pusieron a prueba a los grandes favoritos de la general. Las sendas y trialeras se llevaron todo el protagonismo en una etapa que adquiría la categoría de determinante. Sin embargo, Bou no se arrugó e, incluso, consiguió mejorar sus resultados de la primera etapa: “Estoy muy contento y satisfecho con la etapa de hoy”, aseguró el propio Roberto al término de la prueba.



El ciclista arrancó esta segunda etapa con un gran estado de forma y pudo aguantar en el primer grupo durante los primeros compases. Con el paso de los kilómetros el ciclista, más mermado físicamente, se descolgó del primer grupo, aunque tampoco perdió demasiado tiempo y logró terminar en la decimoquinta posición: “Hemos estado en el primer grupo al principio. Luego me he tenido que descolgar y he estado todo el rato en un segundo lugar sin dar mucho la cara para hacer la última ascensión en Villafamés, que sabía que era importante estar ahí y hemos estado cogiendo rivales. Finalmente, hemos entrado el 15, pero todos muy cerquita, así que estoy satisfecho”, indicó el propio ciclista. Cabeza de carrera La segunda etapa de la Mediterranean Epic Race se la llevó el ganador de la anterior edición, Georg Egger, que paró el crono en 03:24:14. Una victoria que le concede el maillot de líder de la clasificación general a falta de dos etapas. El podio lo completaron su compañero en el Speed Company Racing, Lukas Baum, con un tiempo de 03:25:30, y el del Trek Schwalbe, Sascha Weber, que también detuvo el crono en 03:25:30.



Con estos resultados, Egger cuenta con 1:21 de ventaja sobre Baum y 2:46 sobre Lukasik. Por su parte, el primer líder de la edición de este 2023, Andreas Seewald cayó hasta la quinta plaza de la general, tras acabar la segunda etapa en la octava posición.



El compañero de Bou en el Cannondale VAS Arabay, Miguel Muñoz, fue el mejor español del día y pasó a ser 14ª en la general, justo por delante del propio Bou, que, tras su buen resultado en la etapa, escaló posiciones y pasó a ocupar la decimoquinta plaza de la general.