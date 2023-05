Roberto Bou termina en segundo lugar La Rioja Bike Race

Por

Casi sin tiempo para saborear la épica victoria conseguida en la Titan Desert la semana pasada, Roberto Bou se embarcó durante todo el fin de semana en una aventura por La Rioja. El de Mora de Rubielos consiguió terminar segundo de la general en La Rioja Bike Race, después de vencer en la etapa reina de la prueba, pero no ser capaz de superar a un Enrique Morcillo que se mostró muy regular durante los tres días de competición.



En apenas una semana, Roberto Bou cambió las dunas y el asfixiante calor marroquí por las frondosas sendas y el barro riojano. El ciclista del Cannondal VAS Arabay no arrancó con buen pie la carrera de tres días, ya que en la primera etapa se quedó en séptima posición a casi un minuto de la cabeza de carrera.



Sin embargo, la capacidad para reponerse que tiene Roberto Bou ya ni sorprende a estas alturas de la temporada. El morano de adopción se puso el mono de faena para reponerse. Lo hizo el día más importante del fin de semana. El turolense se llevó la etapa reina y se colocó en la segunda posición de la general.



En la fecha final, Bou terminó tercero y no pudo hacerle frente a un Enrique Morcillo que se mostró intratable en la última jornada de competición.