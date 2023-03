Roberto Ruiz se proclama campeón de Aragón de duatlón

Por

Roberto Ruiz se proclamó este domingo campeón de Aragón de Duatlón Estándar 2023 al terminar el IV Duatlón No Drafting de Sancho Abarca como el primer aragonés. Además, Roberto también completó el podio absoluto al entrar en meta en la tercera posición de la general.



El IV Duatlón No Drafting de Sancho Abarca, organizado por el C.D. Soy de Aragón y Cronolimitis, fue valedor del Campeonato de Aragón de Duatlón Estándar 2023. Es decir que, como distancia estándar, los deportistas han afrontado 10 kilómetros de carrera, 40 kilómetros de ciclismo no drafting y 5 kilómetros finales de carrera que desembocaban en línea de meta. Además, la multitud de equipos que han estado presentes, se han disputado una buena cantidad de puntos para la Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón 2023.



En la competición masculina, el vencedor fue Kristian Quintans (Club Deportivo Bilbao), que dominó desde el inicio la competición, especialmente en el segmento ciclista, llegando en solitario a línea de meta con un tiempo de 1:52:38. Su compañero de equipo Álex Álvarez llegó segundo a más de un minuto del vencedor. Tras ellos, el andorrano Roberto Ruiz (Saltoki Trikideak) completó el podio absoluto de esta edición y obtuvo el título autonómico al ser el primer aragonés en línea de meta. Roberto Ansón y Adrián Lainez (ambos del Z5 X-Treme) llegaron en cuarta y quinta posición, por lo que se hicieron con la plata y el bronce autonómico, respectivamente.



La vitoriana Sandra Martínez fue la vencedora de la competición femenina, merced a una espectacular remontada en el segmento ciclista. Martínez, que fue superada en el primer segmento de carrera por la oscense Tamara Vázquez (Hinaco C.C. Monzón) y Fátima Arévalo (Sport&Fun), llegó finalmente vencedora por delante de ellas con un tiempo de 2:18:10. Apenas 40 segundos después llegó Vázquez, que se colgó el oro autonómico, y a otros 40 segundos Arévalo que fue tercera en la competición y plata autonómica. El podium del campeonato de Aragón de duatlón estándar 2023 lo ha completado Mapi Viladés (Z5 X-Treme) que ha llegado cuarta a la meta situada en la plaza de Sancho Abarca.