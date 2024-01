Se avecina una jornada de trajín para el Pamesa Teruel Voleibol

Por

Al Pamesa Teruel Voleibol le espera una jornada más que ajetreada con vuelos, viajes y demás movimientos, a lo que se le suma la obligación de no perder el foco competitivo para continuar con la buena dinámica que atesoran en la Superliga. Así pues, los naranjas tienen por delante un periodo de tiempo, cuanto menos, movidito. Los de Torcello viajarán a Valencia, después a Barcelona, luego a Finlandia y, por último, a Tenerife antes de regresar a Teruel.



Con su participación en la competición europea, CEV Challenge Cup, los turolenses eran conscientes de que, en ocasiones, el calendario se iba a apretar un poco más de la cuenta e iba a ser un poco más exigido. Además, a los naranjas no les pilla esto de nuevas, ya que ya habían participado en la competición europea en temporadas anteriores. En este sentido, esta semana es un fiel reflejo de un calendario apretado y exigido, pues los de Maxi Torcello tendrán que pasarse buena parte de la misma viajando.



En primer lugar, en la madrugada del lunes al martes el equipo tiene establecido viajar primeramente en autobús hasta el aeropuerto de Valencia. Una vez allí el itinerario les hace tomar un avión hasta Barcelona, donde ya cogerían el enlace para Helsinki. No obstante, Helsinki no será el final del viaje, y es que desde allí tendrán que tomar un autobús para ir a Akaa, que se encuentra a 140 kilómetros de Helsinki. Según la agenda, está previsto que para las 15:00 horas del día de hoy el equipo esté ya en Finlandia para preparar el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEV Challenge Cup ante el Akaa Volley. El equipo entrenará allí el miércoles 17 de enero y jugará su partido de la competición europea el jueves 18 de enero a las 18:30 horas.



A continuación, sin casi tiempo para descansar, el equipo tendrá que tomar un nuevo autobús a Helsinki para poder coger otro avión el viernes 19 de enero desde Helsinki hasta Tenerife, que está previsto que aterrice en suelo canario a las 15:20 horas, para disputar el partido de la Superliga Masculina ante el Cisneros Alter Tenerife el sábado 20 de enero a las 19:00 horas.



Por último, una vez disputados los dos compromisos que tiene el Pamesa Teruel Voleibol por delante, el domingo 21 de enero volará de Tenerife a Valencia y posteriormente cogerá nuevamente un autobús para regresar por fin a Teruel. Si todo marcha de acuerdo a la planificación, los naranjas estarían de nuevo en la ciudad de Los Amantes alrededor de las 16:30 o las 17:00 horas de la tarde.

Así pues, los de Maxi Torcello tienen por delante unos días de bastante movimiento en los que además no pueden perder su concentración para continuar por el sendero marcado.



Respecto a lo deportivo, el primer gran desafío de esta semana será el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEV Challenge Cup ante el Akaa Volley. El partido de ida en Los Planos dejó a los de Torcello bastante malheridos después de haber caído por un claro 0-3, sin embargo, todavía tienen este encuentro para poder darle la vuelta a la situación y reunirse con la historia al meter al equipo por primera vez en unas semifinales de una competición europea. Eso sí, para lograr esta gesta los turolenses van a tener que sudar tinta y ser capaces de evadirse de las complicaciones que pueden suponer tantos días de viaje y poco descanso.



El siguiente reto será en Tenerife, cuando los de Torcello se verán las caras ante el Cisneros Alter Tenerife en una nueva jornada de la Superliga Masculina. Este encuentro es más relevante de lo que parece, y es que el Cisneros se ha convertido, por estadísticas, en un rival directo a batir para los de Maxi Torcello si quieren conseguir el objetivo que se marcaron para esta segunda vuelta de la temporada: alcanzar el cuarto puesto.



Por el momento, en este nuevo año el Pamesa Teruel Voleibol ha mantenido el nivel de antes del receso navideño, aunque con alguna complicación que otra, y para esta semana espera poder seguir haciendo lo mismo pese a que las condiciones sean algo más complicadas.