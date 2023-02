Segundo asalto en La Vega

Por

Estructuras renovadas, jugadores que han pasado por ambos clubes, bonitos recuerdos de derbis anteriores.... Con ese relato, Utrillas y Calamocha llegan al segundo y último enfrentamiento entre ambos equipos de la temporada. El primer derbi acabó en empate, por lo que todavía está todo por decidir. Así pues, La Vega se convertirá mañana en testigo de una contienda de poder a poder en el que ambos equipos tratarán de sobreponerse: “Es un partido de máxima rivalidad, somos los dos únicos representantes de la provincia de Teruel en Tercera RFEF. Es un partido atractivo, de los que gusta jugarlos y seguro que hay buen ambiente”, indicó el técnico del Utrillas, Pitu Lerga.



En estos partidos es muy fácil dejarse llevar por la atmósfera que envuelve al encuentro y desconcentrarse, por lo que ambos equipos tratarán de evitar obnubilarse por el entorno y centrarse en el juego, algo que reconoció el propio Lerga: “Siempre este tipo de partidos tienen un componente mayor de motivación, pero dentro de eso, al final es otro partido de fútbol y tenemos que olvidarnos un poco de todo ese contexto del ambiente externo e intentar competir el partido como cualquier día”.



A este choque ambos equipos llegan en condiciones diferentes. Los calamochinos llegan a La Vega tras conseguir una importante victoria por 2-0 ante el Cariñena, después de dos derrotas consecutivas, que los eleva hasta la undécima posición de la tabla, justo dos puntos por delante del Utrillas. Los mineros, por su parte, llegan al encuentro tras varias jornadas sin conocer el triunfo, pero acumulando empates, el último ante Cuarte (0-0), que los mantienen fuera del descenso, pero tampoco terminan de salvarlos, pues únicamente los separa un punto del descenso. No obstante, pese a que lleven varios fines de semana sin ganar, los utrillenses se sienten fuertes: “Después de la derrota ante Binéfar, en el que no estuvimos bien, hemos hecho dos partidos en los cuales hemos vuelto a ser nosotros mismos. El equipo está con muchas ganas, con mucha ambición y vamos a hacer un buen partido para sacar esos tres puntos que necesitamos”, comentó Lerga.



Respecto al juego, los mineros se esperan a un Calamocha mucho más encerrado atrás a la espera de los errores utrillenses: “Creo que van a hacer un partido de esperar, de estar más replegado, de no cometer errores y esperar a los nuestros”, explicó Lerga, quien también espera que su equipo sea más atrevido, sobre todo, en tres cuartos de campo: “Espero que el equipo se suelte. Es un partido en el que va a haber mucha tensión y algo de nervios, pero tenemos que ser capaces de olvidarnos de todo eso que el equipo juegue a fútbol”. Un derbi trascendental A lo largo de la temporada hay partidos que pueden marcar el devenir del curso. El de hoy en La Vega reúne las condiciones para ser uno de esos. El Utrillas y el Calamocha se ponen a prueba, con la permanencia en juego y a falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato. Motivo suficiente para que el derbi turolense tome una trascendencia mucho mayor que el disputado en la primera vuelta en Jumaya, que terminó con reparto de puntos tras noventa minutos intensos. En esta ocasión, la igualada puede no convencer a ninguno de los dos equipos, ya que ambos necesitan el triunfo para establecer cierta distancia con el descenso y de paso dejar sin puntuar a un rival directo por la salvación. Por tanto, el triunfo para el equipo vencedor supondría un baló de oxígeno, mientras que la derrota para el conjunto menos afortunado supondría un golpe directo a la mandíbula de su adversario, que lo dejaría un poco más cerca del KO técnico.



Sobre esto también se pronunció el propio Lerga: “Llegamos los dos en una situación parecida en términos clasificatorios. El equipo que gane va a salir bastante reforzado, mientras que el equipo que pierda estará muy cerca del descenso o incluso en él. En caso de empate, no nos sacaría de pobres a ninguno de los dos porque seguro que alguno de la zona baja consigue alguna victoria”.