Sergio Lagunas: “He presentado mi dimisión por el amor que siento por el club”

Sergio Lagunas deja el vestuario del Calamocha.



-¿Qué le ha impulsado a tomar la decisión de dejar el banquillo del Calamocha?

-El amor que siento por el club. Yo me veía con ganas, pero ante la posibilidad de que el problema fuera yo he optado por echarme a un lado para que venga otro con otras ideas y otro concepto y sirve sacar esto adelante estaré contento.



-¿Qué ha pasado este año, después de que a principio de temporada se apostase por pelear con los de arriba y ahora se intenta escapar del descenso?

-Desde el principio se empezaron a torcer las cosas cuando en agosto Marcos Albajara, que era nuestro principal jugador para llevar la idea de fútbol que teníamos que era tener el control del balón, se lesiona y lo perdemos tres meses. Siguió torciéndose cuando nuestro goleador Alberto Murillo causa baja por depresión y no podemos recuperarlo en ningún momento. Cuando empiezan a torcerse las cosas desde el primer día intentamos reconducir al equipo a otra forma de juego tocando varias teclas pero no hemos sido capaces de en contra la adecuada para sacar esto adelante.



-A pesar de todo, en el mercado de invierno el Calamocha acometió una importante renovación de la plantilla.

-La intención era darle un giro a la situación con la llegada de caras nuevas que le diesen un plus al equipo, como así ha sido porque en los seis partidos de la segunda vuelta hemos perdido solamente uno. La lástima ha sido que hemos empatado los otros cinco y que ese poco que se necesita para ganar los partidos no lo hemos dado, ya sea por suerte o por entrega de los jugadores. El paso del empate a la victoria está cerca y si algunos de estos cinco partidos que hemos empatado los hubiéramos ganado ahora estaríamos hablando de otra cosa.



-Puede haber quien no entienda que después de sumar ayer un punto usted comunicase su decisión de dejar el club.

-Yo veía que mi mensaje no llegaba bien al vestuario y que lo se proponía no se plasmaba en el terreno de juego. Yo tenía una idea de llevar los partidos que, a lo mejor, el equipo no entendía bien, por lo que lo mejor es echarse a un lado y que venga otro.



-¿Qué va a hacer ahora?

-Lo primero que voy a hacer es descansar. En noviembre y diciembre pasé unos días muy malos , aunque después me encontré más contento y con ganas, pero con la tensión del fútbol no descansaba. Ahora quiero liberar un poco l a cabeza y mirar las cosas con perspectiva.



-¿Qué ve al echar la vista atrás después de siete años en el banquillo del Calamocha?

-Recuerdo junio de 2015 cuando el club solo quería que la gente compitiese. Cogimos un club casi desahuciado, sin dinero ni presupuesto y ese año competimos bien. Fuimos creciendo poco a poco y por primera vez en la historia del Calamocha logramos el ascenso a Tercera. Cada años en Tercera crecíamos más. Recuedo nuestro primer enfrentamiento contra el CD Teruel y nuestra primera victoria en competición oficial contra ellos. Hemos hecho cosas muy bonitas que son historia para el Calamocha que espero que sirvan que quede un buen recuerdo mío.

Sobre todo espero que el club siga creciendo porque se lo merece por la gente que está trabajando día a día de forma altruista. Y estoy apenado conmigo mismo por no haber podido seguir creciendo, que era la idea de este año.



-¿Cree que el Calamocha puede remontar y salvar la situación este año?

-Estoy convencido de que sí. Creo que como máximo van a bajas dos equipos de Segunda RFEF y que el Calamocha va a alcanzar a la gente que tiene por arriba. El equipo esta muy cerca todos los días de ganar y algunos de los jugadores importantes tienen que echarse el equipo a las espaldas para ganar partidos.