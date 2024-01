Ganar en Jumaya es obligado para seguir en zona de ‘play-off’ (16:00)

Por

El Calamocha recibe este domingo (16:00 horas) en Jumaya al Tamarite. Después de caer en los dos primeros partidos del 2024, los de Sergio Lagunas regresan a casa sabedores de la importancia que tiene sumar de tres en tres en casa para mantenerse en la zona más exigente de la clasificación. A pesar de que ese no es el objetivo del equipo calamochino, la gran primera vuelta anima a pensar que los del Jiloca podrían estar inmersos de lleno en la pelea por el ascenso a Segunda RFEF si mantienen el nivel mostrado durante la fase inicial de la temporada. Precisamente, este domingo el Calamocha concluirá la primera vuelta de competición ante un rival que lejos de su feudo es mucho más asequible, por lo que el duelo ante el Tamarite se entiende como una oportunidad, pero también como una obligación.



Todavía sin haber salido de la zona de play-off, pero con dos derrotas y un bajón de rendimiento notable llega el Calamocha al último encuentro de la primera vuelta, que le enfrentará ante un Tamarite muy irregular que, por el momento, está más pendiente de mirar hacia abajo que hacia arriba. Motivos de sobra para pensar que el de este domingo en Jumaya es el partido “propicio” para sumar de tres, según aseguran desde el club del Jiloca. Además, la de este fin de semana es una jornada en la que todos los interesados en el ascenso pueden csalir reforzados, ya que hay mucho duelo entre equipos de la zona alta y equipos que pelean por huir de los puestos de descenso.



Retomar la senda del triunfo ante el conjunto de La Litera permitiría a los de Sergio Lagunas dormir una semana más en la zona más cómoda de la tabla, a la que se han abonado en una primera mitad de la temporada para enmarcar.



Sin embargo, el Calamocha parece estar pasando por el típico bache que suelen atravesar los equipos poco acostumbrados a estar tan arriba de la clasificación. La pasada temporada, el Épila completó una primera mitad excepcional, pero luego no fue capaz de superar el bache y terminó el curso a seis puntos de la zona de promoción. Ese es el ejemplo más reciente y también el que no debe seguir un Calamocha que empieza a recuperarse de las numerosas bajas que le han mermado durante las últimas semanas. Pleno de disponibilidad En ese sentido, Lagunas recupera para el choque de este domingo a prácticamente todos sus jugadores, con la única incógnita de si Álex Fuertes entrará en la convocatoria, una vez recuperado por completo de la lesión que le ha tenido en el dique seco durante nueve meses.



El delantero ya ha entrado en dinámica de grupo y ahora solo falta que el técnico zaragozano vuelva a apostar por él, cuando considere que está en el estado de forma óptimo para hacerlo.

De cara al choque ante el cuadro oscense, el Calamocha también recupera a Escuín y a Oberé, que se perdieron el enfrentamiento ante el Almudévar de la semana pasada por sanción.



Además, durante la próxima semana la entidad calamochina estará atenta al mercado de fichajes para decidir si se hace con los servicios de algún jugador más para reforzar la plantilla. Por el momento, los del Jiloca han sumado a sus filas a Nacho Baena, pero han dejado marchar a Ismael Remacha, Miguel Muzquiz y Abdoulaye Mbodj. Sin embargo, desde el club se mantiene la idea de que solo se irá a por jugadores que puedan mejorar la calidad del equipo y, a poder ser, sin salir de las fronteras aragonesas, por lo que la combinación es compleja. El campo, pendiente del hielo La nieve que cayó con intensidad durante la tarde y la noche del viernes puede afectar al encuentro de este domingo en Jumaya. Aunque se espera que para la hora del partido no quede ni rastro del tapiz blanco que cubría el campo a primera hora de la mañana de este sábado, el hielo también puede resultar determinante. En principio, el choque de la décimo séptima jornada de liga no corre ningún tipo de peligro de suspensión, pero habrá que ver en qué estado se encuentra el césped natural de Jumaya, que todos los inviernos suele sufrir las consecuencias de las gélidas temperaturas propias de la zona. La nieve también dejó al equipo sin poder llevar a cabo la sesión de entrenamiento del viernes, que estaba programada para las 19:30 horas en Zaragoza.