La puesta en escena del Calamocha acaban con empate (2-2)

Por

Empate entretenido en el estreno del Calamocha en casa ante el Morés, en un duelo marcado por el sofocante calor y por la falta de rodaje de ambos equipos. Los calamochinos se pusieron por delante en los primeros minutos, pero terminaron por detrás en el marcador al término del primer tiempo. En la segunda mitad, los de Sergio Lagunas lograron el empate por medio de Remacha, que está a prueba en el equipo, y dispuso de las mejores ocasiones para llevarse un primer triunfo que finalmente no llegó.



El Calamocha arrancaba la pretemporada en una soleada mañana en la que los abanicos, las gorras y las gafas de sol eran los protagonistas en la grada. Sobre el verde, los veintidós jugadores peleaban contra las altas temperaturas y contra la falta de rodaje, al tratarse el primer amistoso del verano para ambas escuadras.



La falta de rigor táctico se hizo presente durante los primeros diez minutos. Algo que aprovecho el conjunto de Sergio Lagunas, con varios acercamientos peligrosos durante la fase inicial. Los nuevos fichajes querían sorprender a la afición calamochina y Christian Castro fue el primero en estar a punto de lograrlo, con un par de acometidas interesantes sobre la meta rival.



Los locales no querían especular a pesar de tratarse de un duelo de pretemporada, por lo que se hicieron con el dominio del balón y atacaron con peligro por las bandas, ocupadas por el jovencísimo Álex Ríos y por Pelegrín. Por el costado del segundo llegó el primer tanto de la mañana. Un córner se envenenó y encontró la pierna de un jugador calamochino, que, entre el tumulto, la envió al fondo de la red.



Pero la ventaja no iba a durar demasiado, ya que el Morés, también por banda, iba a encontrar el empate tan solo un par de minutos después. Con el 1-1, los del Jiloca volvían a tomar el control total de la situación, pero tras el parón para hidratación el encuentro se les iba a poner cuesta arriba.



De nuevo un centro lateral mostraba la falta de entendimiento entre los hombres de la zaga y el guardameta, todos ellos recién incorporados excepto Tenorio. El Morés se ponía por delante pasada la media hora de juego.



Tras el descanso, Lagunas optó por introducir piernas frescas y darle minutos a varios jugadores que se encuentran a prueba con el cuadro del Jiloca, entre los que destacó el mítico Ismael Remacha, que tras su paso por Pamamá demostró no haber perdido la calidad al deleitar al público de Jumaya con un gran disparo ajustado a la escuadra para hacer la igualada.



El ritmo del encuentro disminuyó considerablemente a medida que fue avanzando el minutero. Aún así, el Calamocha fue el equipo que dispuso de las mejores ocasiones para estrenarse con victoria.



Sin embargo, el gol se resistió en un primer duelo amistoso que sirvió, sobre todo, para empezar a coger forma y poder ver unas primeras pinceladas del estilo que Lagunas pretende implantar.