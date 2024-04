Siguiente reto, récord de puntuación de Calamocha y Utrillas en Tercera

Por

El empate que cosecharon este pasado fin de semana CD Utrillas y Calamocha CF coloca a los dos representantes turolenses en la Tercera División aragonesa ya en la frontera de los 40 puntos. Lo había logrado el cuadro del Jiloca ya jornadas antes, y lo consiguió el equipo minero este fin de semana. Es puntuación de salvación holgada, como ya hace semanas que tienen conquistada los dos. Pero, sobre todo, apunta a convertirse en una de las mejores recopilaciones de puntos obtenidas por la representación turolense de la categoría en bastantes temporadas.



De hecho, si se hace salvedad de las puntuaciones habituales del CD Teruel en sus participaciones en Tercera, como equipo aspirante al ascenso habitualmente por encima de los sesenta puntos, la participación de Calamocha y Utrillas en esta temporada aparecerá como la más productiva de los últimos años, y entre las mejores de la historia. Hay que remontarse cinco años atrás para, en una Tercera con 20 equipos, 38 jornadas y sólo el Calamocha en el grupo, ver una cosecha turolense de 46 puntos que el conjunto jiloquense aspira a superar en esta temporada con menos equipos en la competición.



El año pasado, en un grupo de 16 equipos y 30 jornadas, Utrillas y Calamocha cerraron también una permanencia muy holgada, bien instalados en mitad de tabla, sin embargo por debajo de los 40 puntos, 39 los mineros en su vuelta a Tercera y 38 el Calamocha, ya consolidado en la categoría. En la temporada 2021-2022 sólo compitió en Tercera el Calamocha, pues el Teruel ya comenzaba su exitoso actual periplo por las categorías superiores, semiprofesionales, del fútbol español. 36 puntos lograron los de la ribera del Jiloca entonces, en una permanencia sufrida que también se había repetido en los años anteriores de pandemia.



Cobra especial relevancia e importancia el papel de los dos conjuntos de la provincia en esta categoría. La Tercera aragonesa se ha acostumbrado a ver allí a Calamocha y Utrillas, pero en absoluto es lo habitual históricamente. Hasta 2018, y durante no pocos ejercicios anteriores, sólo el Teruel y el Andorra representaban a la demarcación con asiduidad en la categoría referente del fútbol aragonés. Hay que remontarse a la 2016-2017 para ver el nombre del antiguo Endesa entre ese elenco, y sus 27 puntos le dejaron entonces colista; hasta esta temporada no ha vuelto a oler la categoría gracias al ascenso que está a punto de lograr. Suyo es el récord de puntos turolenses no atribuibles al CD Teruel en la década pasada, 82 lograron los del Endeiza en la 2015-16. 84 habían cosechado en la 2012-2013.



Y no hay mucho más que contar, una vez que el Alcañiz CF abandonó en el año 2010 la Tercera aragonesa a la que aspira a regresar lo antes posible. Por eso es llamativo y destacable el papel de los dos representantes turolenses de la categoría, Utrillas y Calamocha, que han tomado el testigo del Teruel, llamado ahora a metas más altas. Primero, por su propia presencia, meritoria para localidades que están apenas entre los 3.000 y los 5.000 habitantes. Segundo, por su propio rendimiento deportivo: 43 puntos llevan ya los del jamón, y 40 los del carbón. Aún quedan doce por disputarse.