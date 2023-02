Tres puntos de necesidad para el CD Teruel (2-1)

Por

Un nombre propio en una tarde gris: Luis Carbonell. Fue el delantero turolense el encargado de darle tres puntos muy necesarios al equipo en su batalla por el ascenso. Un inicio extraño en el que el equipo concedió en uno de los primeros acercamientos continuó con la igualada del veinte turolense. A pesar de que el equipo no jugó su mejor partido, Carbonell se inventó un penalti que no dudó en transformar para darle un triunfo de grandeza al CD Teruel.



Sin Emaná y sin Cabetas le tocaba a Víctor Bravo, que también vio el partido desde la grada, recomponer a los once de incio. Carmona y Carlos Javier formaron la zaga, aunque las novedades llegaron más hacia arriba. Fran Tena y Borja Romero volvieron al centro del campo, pero Carbonell se unió a ellos para formar un tridente en la medular. Por arriba, Aparicio y Moha jugaban por las bandas para dejar a Guille Andrés de referencia en lo más alto.



La tarde se le puso de cara al CD Teruel antes del inicio del encuentro por los resultados de sus rivales. Sin embargo, todo se truncó a los tres minutos de juego. Un fallo en la cobertura dejó libre al delantero del Alzira que la envió al fondo de la portería dejando algo fría a la hinchada turolense.



Pero los de casa eran conscientes de la oportunidad que tenían encima de la mesa y reaccionar tan solo tres minutos después de encajar. La primera combinación cerca de la meta rival tuvo premio. El esférico le llegó a Carbonell y el atacante no se lo pensó dos veces. Un gran disparo ajustado al palo ponía la igualada en el electrónico.



Solo habían transcurrido siete minutos, pero todas las ocasiones habían terminado en el fondo de la portería, tanto para unos como para otros. Los menos puntuales se perdieron un inicio entretenido y una reacción digna de un equipo que quiere estar en lo más alto.



Carbonell agradeció el cambio de demarcación y su presencia por el interior fue fundamental para que el engranaje rojillo comenzase a funcionar.



La electricidad de los primeros minutos se fue diluyendo conforme el Alzira se hacía dueño de la posesión del balón. Los de Pinilla no terminaban de encontrar el método de arrebatarle el balón a su oponente. Y eso era lo único que Víctor Bravo quería conseguir para anular al cuadro visitante.



La reacción de los de casa solo duró tres minutos. Lo suficiente para conseguir el empate. El resto del primer tiempo fue del Alzira, que incluso volvió a adelantarse en el marcador, aunque el árbitro anuló la acción por una falta previa en el minuto 30. Carbonell fue lo más destacable de un primer tiempo gris para los turolenses, al que se llegó con el mismo resultado con el que se llegó al minuto 10.



El CD Teruel salió con algo más de intención. Los rojillos ya no esperaban al Alzira en su propio campo, sino que presionaban más alto y buscaban tener más el balón. No obstante, al equipo le faltaba una dosis más de intensidad para encontrarse y Pablo Roldán optó por Kevin y Marc Manchón para encontrarla.



Poco o nada tuvieron que ver los primeros quince minutos de la segunda mitad con los de la primera. Las ocasiones brillaron por su ausencia y el encuentro entró en una fase difusa. Ninguno de los dos equipos tenía claro lo que debía hacer.



Y en esas, el Alzira pudo terminar de dejar helado al campo de Pinilla. En el minuto 65, un disparo cruzado a punto estuvo de colarse por la escuadra de Taliby. Con el susto metido en el cuerpo, el bloque de Víctor Bravo despertó tímidamente.



El cronómetro avanzaba y los goles se resistían, pero a falta de diez minutos para la conclusión el árbitro señaló el punto de penalti en una acción algo dudosa sobre Carbonell. El exzaragocista fue el mejor de los rojillos y tomó el balón para hacer el segundo.



Con más suspense de la cuenta, el héroe de la tarde se encargó de anotarlo. Su celebración, deslizándose de rodillas con rabia sobre el césped de Pinilla, era el reflejo de la importancia del tanto.



De ahí al final, el CD Teruel repitió el guion de la semana pasada y de tantas otras ocasiones en las que ha ido por delante en la recta final. Los rojillos se encerraron en sus dominios para evitar la igualada y cedieron todo el dominio a los valencianos.



Los cinco minutos de tiempo añadido parecían no correr para el banquillo turolense, en el que todavía recordaban la tragedia de Zaragoza de la jornada previa. Pero en esta ocasión la necesidad permitió mantener la concentración hasta el final y hacerse con tres puntos vitales para recuperar el liderato