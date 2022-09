El Teruel prolonga su momento de gloria ante el Alzira (0-1)

Por

El CD Teruel se ha llevado los tres puntos del Luis Suñer Picó y el liderato del grupo 3 de Segunda Federación con un buen partido en el que incluso pudo golear. La UD Alzira fue el primero en buscar el arco contrario cuando a los seis minutos Abraham enganchó una volea a centro de Álvaro que se fue alta. En la siguiente jugada con córner a favor, el central Solbes se quedó solo en el segundo palo pero chutó muy desviado con pierna izquierda. A los diez minutos Fran Alcoy tuvo que hacer el primer cambio forzado al lesionarse Selfa y dar entrada al joven Marzà. El Teruel empezó a sacudirse el dominio y Manchón probó con una vaselina con el exterior desde la frontal que salió cerca del palo. Sí que acertó el setabense con raíces alzireñas Guille Andrés al recibir un pase de Carbonell y a la media vuelta cruzar el esférico lejos del alcance de Adrián. El Teruel pudo refrendar la ventaja a la media hora por medio de Villanueva de no ser por Soler que se adelantó in extremis despejando a córner. Los azulgranas, ayer de blanco para no coincidir cromáticamente con el cuadro turboleta, reaccionaron en el último tramo del primer acto. A tres para el 45 Kaiser remató de cabeza un córner servido al segundo palo pero demasiado flojo. En el siguiente ataque valenciano Pitu puso un balón flotante que Ramón tenía muy complicado rematar aparte de estar en fuera de juego.



Para intentar la remontada, Fran Alcoy retiró al joven Marzà por Javi Zarzo, adelantó a Soler al mediocentro defensivo y dejó defensa de cuatro, con Zarzo de organizador y Marenyà de enlace. Antes de cumplirse el primer minuto el Alzira pudo empatar con un buen pase atrás de Zarzo a Pitu, tal vez un poco fuerte y el extremo disparó desviado.



El conjunto turolense recuperó la posesión del balón y a los nueve minutos Villa tuvo un mano a mano que Adrián desbarató. El rebote fue a Guille que chutó muy alto. De nuevo Guille tuvo el 0-2. Aparicio metió un centro maravilloso al segundo palo que el valenciano remató de nuevo alto. El técnico de Massanassa sustituyó a Pitu y Ramón López por dos jugadores que ocuparon la mismas posiciones, Pulpon y Beceiro. El Alzira vio ciertas debilidades en Taliby y Zarzo empezó a probarlo de lejos. El primer tiro, a los veinte minutos se le fue alto y dos después ajustó una falta lateral al poste que el meta almeriense rechazó a córner.



Víctor Bravo empezó a mover su banco. En el 67 sacó a Borja Romero y Redolar por Luis Carbonell y Guille Andrés y tres minutos después, Emaná por Apa. Redolar se situó como tercer central junto a Carmona y Rodríguez, Borja Romero entró a la medular y Emaná como referencia ofensiva. Pasada la media hora el empate alzireño se quedó a centímetros del palo izquierdo de Taliby con un chutazo de Cortijo como con el que marcó al Alcoyano en la final autonómica de Copa RFEF.



Los ataques aragoneses se perdían en fueras de juego y de nuevo fue el Alzira el que tuvo la oportunidad de marcar. Beceiro dejó un magnífico balón atrás a Pulpón que, en semicaída, con la portería para él, chutó fuera desde la frontal del área pequeña. Reclamó córner pero González Sánchez no dio nada a los valencianos. Bravo cerró la ventana de cambios con Kevin y Kepa por Manchón y Villa.



A dos para el 90 los rojillos enlazaron una muy buena jugada por la derecha, Emaná prolongó a Borja Romero que ante Adrián no encontró palos para desesperación de los aficionados turolenses. El colegiado solo prolongó tres minutos pese a las seis ventanas de cambios y varias atenciones a jugadores en el que solo destacó un centro de Sergio González a Pulpón que remató y se pidió manos de la zaga turolense.