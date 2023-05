El CD Teruel-Terrassa de la última jornada se jugará el sábado a las 18:00 horas

Por

El CD Teruel cerrará la temporada el próximo fin de semana en Pinilla ante el Terrassa. Sin embargo, la principal novedad será el día y la hora en la que se disputará el último encuentro del curso, ya que será el sábado, 13 de mayo, a las 18:00 de la tarde. El club rojillo, campeón de la categoría, y el conjunto catalán, sexto clasificado y sin opciones de entrar al playoff, no se juegan nada en el duelo de la jornada 34 y han acordado el cambio de horario para la disuta de su enfrentamiento particular.



De tal manera, Pinilla despedirá a los suyos en un horario poco habitual, ya que el equipo de Víctor Bravo no ha jugado en toda la temporada como local en sábado y solo lo ha hecho en dos ocasiones a domicilio, ante el Espanyol B y ante el Valencia Mestalla. Choque de escasa relevancia El choque, intrascendente para la clasificación, puede tener algo de relevancia en el desenlace de la temporada rojilla, ya que el CD Teruel quiere acabar la campaña invcito ante su afición. Como local, el equipo turolense ha disputado 16 encuentros esta campaña, se ha llevado los tres puntos en 12 y ha empatado 4, sin llegar a conocer la derrota.



Además, los de Pinilla querrán resarcirse de la derrota sufrida ante el Manresa la pasada semana y de paso seguir luchando por ser el equipo español que menos veces ha perdido de las cuatro primeras categorías del fútbol nacional. Aunque, tras el tropiezo del otro día en El Congost, el cuadro aragonés acumula dos derrotas, las mismas que tiene en su casillero el Sestao River, por lo que ambos pueden compartir ese privilegio.



De cara al domingo, Víctor Bravo volverá a dar minutos a los jugadores menos habituales para tratar de superar a un Terrassa que la semana pasada se quedó sin opciones de entrar al play-off de ascenso, pero que también quiere despedir la temporada con una victoria ante el campeón paa conservar la sexta posición de la tabla.