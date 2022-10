Triplete de victorias turolenses antes del primer parón del curso

Por

La segunda jornada de competición dejó buen sabor de boca a tres de los cinco equipos turolenses de categoría sénior antes del primer parón del curso, por lo que la competición no se retomará hasta el fin de semana del 6 de noviembre. Teruel Mudéjar - CB Cuarte El equipo masculino del Teruel Basket Mudéjar fue capaz de reponerse del amargo estreno que tuvo al caer ante El Equipo de Javi en la primera jornada de campeonato y superó sin grandes dificultades al CB Cuarte de Huerva. Los locales tomaron ventaja en los dos cuartos iniciales y llegaron al descanso con una renta de veinte puntos a su favor. Sin embargo, el cuadro visitante reaccionó tras el descanso y se opuso a los turolenses en el tercer periodo por once puntos. El CB Cuarte de Huerva redujo las diferencias hasta dígitos simples, pero fue entonces cuado el Teruel Basket Mudéjar volvió a pisar el acelerador y conseguir devolver la ventaja a las cifras de antes del entretiempo. Finalmente, los de casa lograron el primer triunfo de la temporada de manera solvente con un 76-61. P. Andorra -Black Lions Mucho más les tocó sufrir a los muchachos del Polideportivo Andorra, que ganaron su encuentro ante el Black Lions por la mínima con una buena reacción en la segunda parte del encuentro. Los andorranos comenzaron flojos y el equipo zaragozano se aprovechó de ello, aunque no consiguió tomar una ventaja excesiva. Los locales llegaron al descanso diez abajo en el marcador, pero se hicieron fuertes en defensa para anular el ataque rival a partir del tercer cuarto, en el que los Black Lions solo pudieron anotar nueve puntos por los catorce que hicieron los turolenses. En el definitivo, un buen arranque de los visitantes parecía dejar el partido resuelto, pero los del Polideportivo andorra no se rindieron y con un triple en la recta final hicieron efectiva la remontada para quedarse con los puntos. Mamba - EBA Transverich Peor suerte tuvo el equipo alcañizano EBA Transverich en un duelo en el que solo fue capaz de superar a su rival en un cuarto y en el que estuvo por debajo del marcador en todo momento. Los locales comenzaron con un parcial de 10 a 0 que hizo temblar a los bajoaragoneses. Ese arranque marcó el devenir de todo el encuentro, aunque el EBA Transverich peleó y acortó las diferencias hasta los cuatro puntos en varias ocasiones. Sin embargo, el acierto de los locales en el último periodo fue una losa demasiado pesada para los turolenses, que terminaron cayendo por 63 a 49. Teruel M.-La Salle - CD Ánfora Las chicas del Teruel Basket Mudéjar-La Salle se llevaron un igualado encuentro ante el CD Ánfora en la segunda fecha de la competición. A pesar de que el arranque fue bueno, las jugadoras visitantes reaccionaron a tiempo y no se despegaron de las turolenses prácticamente en todo el partido. La igualada primera mitad dio paso a un tercer cuarto en el que el CD Ánfora tomó ventaja, pero también vio como las turolenses no se rindieron y consiguieron levantarlo hasta disponer de una ventaja amplia, que en el último tramo se redujo a solo cuatro puntos (45-41). Anejas & Francés de Aranda - V. Bajo Aragón Por su parte, el Anejas & Francés de Aranda sigue sin debutar en la Tercera Aragonesa Femenina. En esta ocasión, el rival de las turolenses no se presentó al partido, que tuvo que ser aplazado.