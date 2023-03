Un Pamesa Teruel desconocido cae ante su próximo rival del ‘playoff’ (3-0)

Por

Dura derrota de un Pamesa Teruel desconocido ante un Unicaja renovado que será el rival de los turolenses en los cuartos de final del playoff por el título. Los de Torcello arrancaron batalladores, pero desperdiciaron sus opciones de llevarse el primer set y a partir de ese momento desaparecieron por completo. El resultado deja al equipo turolense en la tercera posición.



El Pamesa Teruel arrancaba su partido en el Moisés Ruiz consciente de que lo principal era llevarse el clásico del voleibol nacional y ya después echar un ojo a lo que había sucedido en el resto de encuentros de la jornada. Además, el equipo contaba con una treintena de aficionados naranjas desplazados hasta Andalucía, por lo que quería brindarles la última victoria del curso regular.



De tal modo, Stas marcó la pauta a seguir en el primer punto del partido. El ucraniano enganchó la pelota lo más arriba posible para que el marcador se pusiese a favor de los turolenses. Sin embargo, los almerienses querían iniciar su reacción antes de que concluyese la temporada regular y darle el primer triunfo a Áxel Mondi, nuevo técnico del Unicaja (4-4).



Un blockout de Pernambuco y un saque directo le otorgaba dos puntos de ventaja a los locales. No obstante, las rentas se compensaban punto tras punto (9-9). Un viejo conocido de la parroquia turolense como Víctor Rodríguez obligaba a Maxi Torcello a detener el compromiso (11-9). El Pamesa no encontraba la forma de perforar la defensa almeriense, aunque Pernambuco y Stas trataban de lograrlo a través de la potencia (12-12). Dos grandes defensas en el vigesimoquinto punto de la tarde le dieron alas a los pupilos de Torcello, que volvieron a ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, los naranjas, que ayer volvieron a vestir de negro, no conseguían marcharse en el electrónico hasta que Rubén Lorente se puso las pilas en ataque(15-18).



El segundo tiempo muerto de Torcello, tras un parcial de 3-0 favorable para los ahorradores, sentó bien al Pamesa, que centró sus esfuerzos en cerrar el bloqueo para llegar al vigésimo punto antes que su rival (19-21). De ahí al final de set, los errores turolenses permitieron que el Unicaja empatase en diversas ocasiones. Con igualada a 24, Pernambuco se la jugó más de la cuenta y cedió la primera bola de set para los locales, que tampoco fueron capaces de aprovecharla. Sin embargo, la falta de acierto en los puntos decisivos jugó en contra de los turolenses, que veían como el primer set se les escapaba (28-26).



La tarde se le complicaba más de la cuenta a un Pamesa Teruel que además veía como el Río Duero Soria no cedía ante el CV Manacor, por lo que el asalto a la segunda posición era casi imposible.



Con ello, la reacción aragonesa no llegaba tampoco en el inicio de la segunda manga y Torcello tenía que detener el desastre antes de que fuese demasiado tarde (7-2). Pero no era la tarde del equipo naranja, que no estaba fino ni en defensa ni en ataque y solo era capaz de contemplar como los almerienses se iban en el marcador (11-4).



El Pamesa se llevaba uno de los mejores puntos del partido, pero el electrónico indicaba que igualar la contienda iba a ser tarea complicada, ya que los ahorradores contaban con siete puntos de ventaja (14-7). No obstante, los de Torcello lo intentaron con un par de buenos remates de Pernambuco al borde de la red y fueron capaces de reducir las diferencias de manera sustanciosa antes de que el Unicaja diera un nuevo arreón en busca del segundo set de la tarde (18-10).



Pero los turolenses querían aferrarse al choque y volvían a bajar las diferencias hasta los cinco puntos. Sin embargo, el Pamesa Teruel volvió a apagarse una vez más y un gran bloqueo de Moisés Cezar fue decisivo (25-17).



Poco o nada le quedaba por hacer a un Pamesa Teruel desconocido, que no dio la talla en el Moisés Ruiz a una semana de comenzar los playoff ante el mismo equipo que lo derrotó ayer (5-1).



Con numerosos fallos en la recepción y muy poca efectividad en ataque, el equipo de Torcello se dejó llevar hasta el final en un duelo en el que la igualdad desapareció conforme el Unicaja se llevó la primera manga (12-5).



El entrenador argentino ya no hacía uso de los tiempos muertos porque la imagen del equipo parecía muy difícil de mejorar. A una semana del playoff y ante el que será su rival, el Pamesa Teruel desapareció por completo (16-9). Áxel Téllez y Rubén López tiraron de casta para rascar algún punto más a favor de los naranjas, pero la tarde terminó con derrota contundente (25-18). La semana que viene, en el mismo escenario y ante el mismo rival, arrancan los playoffs por el título.