Un polémico gol en el descuento arruina la buena racha del Utrillas

Una diana de Oriol Pujadas en el tiempo de añadido y con polémica, con el Utrillas pidiendo falta en ataque en un barullo en el área, dinamitó el gran trabajo del Utrillas en el campo del Illueca. Se trunca la mala racha del conjunto de Pitu Lerga en un partido donde el fenomenal trabajo defensivo de los mineros al final no tuvo el premio de un puntito que se había sudado a base de esfuerzo y orden durante los noventa minutos.



Salió con fuerza el Illueca en una gélida tarde en el Papa Luna, con un Utrillas bien posicionado atrás con dos líneas de cuatro y buena disposición defensiva. Tras un susto inicial de Gorry, la respuesta del conjunto minero llegó en un disparo de Lautaro que sacaba con apuros el cancerbero de los rojiblancos. en la primera opción clara en pos del cero a uno.

Miguel Rosell tenía una buena oportunidad para los rojiblancos, pero su remate le salía algo mordido en una dinámica de más posesión de pelota para un Illueca siempre intenso en su feudo, pero con una fenomenal defensa de los turolenses. Se iban agotando los minutos y el Utrillas iba igualando la balanza, aguantando bien las intentonas de los zaragozanos. Un remate de Rubio fue la ocasión más clara del Illueca en el primer acto.



Poco peligro en las dos áreas en una dinámica donde la defensa de los mineros rayó a gran altura, especialmente atentos los dos centrales a los balones aéreos que buscaba el Illueca de Javi Romero, que buscaba el juego por los costados para entrar en el sólido entramado defensivo del conjunto de Pitu Lerga. Gazzoni regresaba tras su sanción y se notaba su presencia para dar orden y liderazgo a la retaguardia. Se llegaba al descanso con pocos sustos en las áreas y nulo movimiento del tanteador, incólume el cero a cero inicial.



Tras el descanso, el encuentro se movía en una dinámica similar, con más posesión de pelota de los de Javi Romero pero con un Utrillas muy bien ordenado. Los dos entrenadores comenzaban a mover su banquillo y el regreso de Paki se dejó notar en los de las Cuencas Mineras con su movilidad y calidad. De hecho, al poco de entrar al campo tuvo una de las mejores ocasiones para los de Pitu Lerga en una jugada de ataque muy bien trenzada pero sin fortuna en el remate final.



Por parte de los locales, el acoso se iba acentuando y Veintemilla tenía una buena opción pero su remate no encontraba la meta turolense. Poco después se lucía el meta Augusto Tavares en un buen intento de Cota.



En los contragolpes el Utrillas trataba de generar sus oportunidades de peligro, pero se echaba de menos el talento del sancionado Matar a la hora de filtrar pases de peligro. Parecía que el encuentro iba a acabar con el cero a cero cuando en el añadido llegaba un balón colgado al área del Utrillas con un sensacional barullo donde Oriol acababa empujando a las mallas el tanto decisivo. Los visitantes pidieron desconsoladamente falta pero el colegiado concedía validez al tanto.



No hubo tiempo para más y la buena racha del conjunto de Pitu Lerga saltaba por los aires con polémica. Eso sí, la imagen del equipo siguió muy sólida y bien estructurada, poniendo el serios apuros a uno de los gallitos de la categoría.