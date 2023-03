Unicaja cesa al técnico en la semana en la que se enfrenta al Pamesa

Por

El técnico del Unicaja Costa de Almería, Manolo Berenguel fue cesado de su cargo en la tarde del lunes por decisión unánime de la Junta Directiva, precisamente en la semana en la que el conjunto almeriense se enfrentará al Pamesa Teruel Voleibol. El presidente de la entidad, Antonio Rodríguez, fue el encargado de comunicarle al entrenador la decisión de dar por finalizada su etapa como líder del primer equipo, aunque también se le ofreció continuar en el organigrama del club realizando otras funciones. En su lugar, Áxel Mondi será el encargado de dirigir a la nave verde hasta el final de la temporada, con la misión de avanzar tanto como sea posible en las eliminatorias por el título que darán comienzo en dos semanas. No obstante, la primera prueba del nuevo técnico será ante el Pamesa Teruel el próximo sábado 18 de marzo.



La noticia llega después de que la entidad consumara su décima derrota de la temporada en el último partido que los enfrentó ante el dueño y señor de la categoría, el CV Guaguas, y es que el Unicaja Almería, que ha sido, junto al Pamesa Teruel, un equipo histórico en la Superliga Masculina y se ha colmado de títulos valiosos, no atraviesa su mejor momento, por lo que desde el seno de la entidad han considerado que un cambio de aires podría sentarle bien al equipo: “Parecía que sí, que a la Copa del Rey se iba a llegar con mejores expectativas, pero desde el club, ante la afición y los patrocinadores, debemos considerar nuestra actuación como un fracaso, y además se ha visto que caer en la primera eliminatoria ha dejado una secuela profunda en los dos siguientes partidos de la fase regular”, indicó el presidente. Por otro lado esta decisión no repercute al resto del cuerpo técnico que se quedará tal y como ha estado conformado hasta ahora.



Pese a la destitución de su cargo como técnico, el presidente de la entidad verde quiso ensalzar la trayectoria de Manolo al frente del equipo y ofrecerle otra alternativa para que continúe formando parte del club: “Su potencial es sabido y queremos que continúe en el organigrama del club realizando otras funciones”, comentó Rodríguez.



En busca de esa reacción que tanto ansían para devolver a la entidad a la posición que solía ocupar cuando se disputaba los títulos con el Pamesa Teruel, el Unicaja Costa de Almería decidió que ocupará el puesto un “hombre de la casa” como es Áxel Mondi, quien ya trabaja en el próximo partido que los enfrentará al Pamesa Teruel. Mondi tiene poco tiempo para reorganizar al equipo para un partido de alto copete, y es que en este clásico del voleibol no se perdona nada. Así pues, pese a la noticia que afecta a los verde esta semana, los turolenses no tendrán piedad y saldrán a por todas para tratar de repetir el resultado del partido de ida que se disputó en Los Planos en el que los naranjas se llevaron la victoria por un resultado final de 3-1.