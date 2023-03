Llega la primera prueba de fuego para los integrantes del club naranja

Por

Ya llegó. No es momento de especulaciones ni titubeos. Es la hora de la verdad. Este sábado a las 19:30horas los naranjas afrontan la primera prueba de fuego de estos play-offs y que mejor forma de estrenarse que con un clásico del voleibol español. En este sentido, los jugadores del Pamesa Teruel Voleibol viajan a Andalucía para librar ante el Unicaja Costa de Almería el primer partido de los tres que tienen por delante en la primera ronda de las eliminatorias por el título que corresponde a los cuartos de final. Así pues, dos viejos conocidos se ven las caras en un escenario más candente, donde cualquier error puede penalizar. “Ahora es el momento que todos queremos jugar. Creamos algo muy bueno a lo largo de toda la temporada y ahora es el momento de salir con todo, de aprovechar todo el trabajo que hicimos y que nos de mucha confianza para afrontar estos momentos de presión”, indicó el técnico del Pamesa Teruel, Maxi Torcello al respecto.



Ambos equipos se conocen bien, pues durante muchos años se disputaron entre ellos los títulos importantes del voleibol español. En la presente campaña, los dos equipos se vieron las caras en dos ocasiones, que corresponden a los partidos de ida y vuelta de la temporada regular. Los choques se resolvieron con el reparto de resultados, pues los dos equipos pactaron una victoria para cada uno y todos contentos.



El primer encuentro se libró en Los Planos. Los naranjas recibieron con ganas a los verdes, que llegaban para disputar el primer clásico de la temporada, y lograron someterlos por un resultado final de 3-1. Tras dos primeros sets de igualdad, los naranjas consiguieron imponer su ley con puño de hierro.



En el segundo encuentro, con el que se cerró la fase regular, los naranjas se vieron arrollados por la marea verde que, en su casa y con nuevo organigrama tras el cambio de entrenador, vencieron con un contundente 3-0, aunque Maxi confía en que eso no va a volver a sucederse: “Era un partido donde no había mucho en juego. Ellos jugaron muy distendidos y muy sueltos. Hay que ver ahora cuando vengan los momentos de presión realmente y cuando se jueguen cosas si juegan con esa soltura”.



Así pues, ahora llega el desempate entre estos dos conjuntos, aunque en un escenario diferente, en el que hay mas cosas en juego. No obstante, Maxi confía en sus chicos: “Lo que me da mucha tranquilidad es la plantilla que siempre que pasamos por momentos complicados el equipo respondió muy bien. En momentos difíciles el equipo se unió mucho y dimos nuestra mejor versión”. Un plantel que estará a pleno rendimiento, excepto Mariano Vildósola, que todavía se recupera de su lesión en las dorsales y, aunque parece no tener más molestias, todavía no está al 100% en lo que a forma física se refiere.



Para este encuentro, los naranjas estuvieron trabajando duro esta semana y llegan a este encuentro con todos los cabos atados: “Tenemos las cosas claras en la cabeza. Ahora solo falta transmitir esa ilusión de que salgan las cosas bien”, explicó el propio Maxi. Claves Maxi asegura conocer las claves por las que pasa la victoria naranja y estas pasan por estar atentos en la recepción y ser capaces de superar sus bloqueos: “No son un equipo muy contundente en ataque, pero como contrapartida tienen buen saque en general y lo mejor que hacen es bloquear. En cuanto separas un poco la recepción de la red, llegan muy armados y es difícil pasar el bloqueo. Nuestro juego pasa por estar muy concentrados en recepción sobre todo, tratar de rotar rápido contra sus mejores sacadores que son Jorge Fernández, el opuesto y Víctor Rodríguez, y sacar muy bien. Vamos a tomar bastantes riesgos en el saque”. Precedente en play-offs En la temporada 2020-2021 estos dos equipos ya se vieron las caras en unos play-offs. Tal y como ocurre este año, en aquella temporada los dos equipos se cruzaron en los cuartos de final después de una temporada rara en la que los conjuntos se vieron azotados por las inclemencias del covid, que mandó a más de uno a la enfermería. De hecho, el primer partido de esta eliminatoria se canceló por varios casos positivos de este virus. Posteriormente, los naranjas dejaron pasar su oportunidad en casa y la balanza cayó del lado verde. Sin embargo, Maxi no cree que eso vaya a repercutir en este año: “Ahora es una historia totalmente diferente, no creo que influya en nada este partido”. Duelo por el honor Pamesa y Unicaja son dos equipos con un reputado bagaje en el voleibol español. Sin embargo, a ambos les tocó vivir tiempos oscuros y ahora se encuentran en camino por recuperar su lugar. Un aliciente que añade más salsa a un partido que se preve de alto voltaje.