El Pamesa Teruel se lleva el encarnizado duelo ante el Grupo Herce Soria (3-2)

El Pamesa Teruel Voleibol se lleva el encarnizado duelo ante el Grupo Herce Soria por 3-2, con un Mariano Vildósola estelar que se encargó de espolear a los suyos al inicio y de matar el partido al final. Los naranjas comenzaron dominando de manera clara en la primera parte del encuentro, de hecho, pudieron llevárselo antes de lo previsto, pero después los sorianos despertaron y dieron con la tecla para castigar la recepción turolense poniendo a los naranjas en serios aprietos. No obstante, el empuje de la afición y la garra de los naranjas finalmente elevó a los de Torcello a la victoria.



La tarde en Los Planos empezó recordando al presidente del CD Teruel, Ramón Navarro, que falleció la semana pasada causando un gran impacto en la sociedad turolense. Así pues, la entidad naranja quiso tener un bonito gesto con la familia y le dedicaron un minuto de silencio ante la presencia de su mujer y sus hijos.



Después fue momento de centrarse en lo deportivo. Desde antes de pisar Los Planos ya se preveía un partido de complejidad e intensidad, pues de todos es sabido el potencial de Grupo Herce Soria, que marcha en la tercera posición de la tabla clasificatoria, además, en el partido de ida los sorianos sometieron a los turolenses cruelmente en Los Pajaritos por 3-0. Así pues, Los Planos se vistió a conciencia de naranja y la afición convirtió el pabellón en una auténtica bombonera para animar a los suyos e intimidar a los visitantes. En este sentido, se notó el efecto de las nuevas gradas de Los Planos, pues el público estaba más encima de los jugadores y achuchaba aún más.

Dominio naranja

Bajo esta premisa dio comienzo el partido y los primeros intercambios no tardaron en llegar. De esta manera el marcador se puso rápidamente en el 2-2. Sin embargo, el aura que se había generado en Los Planos parecía tener su efecto y los naranjas comenzaron a dominar forzando los errores de los rivales y estando muy atentos en la recepción. Así los e Torcello fueron capaces de granjearse una buena distancia en el luminoso llevando el marcador al 8-4.



Soria es mucho Soria y en los siguientes instantes de juego consiguieron ponerse la capa de superhéroes para recortar distancias en el marcador. De este modo, afinando su ataque, fueron capaces de achicar distancias hasta el 11-9.



Pese a ello, los naranjas seguían llevando la voz cantante y de ello tenía mucha culpa Isaac Valiño que, debido a su gran nivel en los últimos encuentros, había sido recompensado con su incorporación en el septeto inicial del Pamesa. Este se encargó de que el ánimo de los suyos no decayera cuando Soria se crecía y así en los momentos más duros espoleó a los de Torcello para volver a sacar la garra característica de los naranjas (16-15).



Con Valiño alimentando la moral de sus compañeros, el público sujetando a los naranjas y todos ellos concentrados en un gran voleibol el Pamesa era imparable. Los puntos seguían sucediéndose con máxima igualdad, pero con los de Torcello por delante (20-19).



No obstante, dos errores fortuitos en el saque y en la recepción concedieron la ventaja a los visitantes que le daban la vuelta al marcador por primera vez en el partido (20-21). Esto fue un mero espejismo, pues en ese instante apareció la conexión argentina para devolver el dominio a los naranjas. Vildósola primero por la izquierda y Zelayeta después por la derecha machacaron a los sorianos para colocar el 22-21.



A ellos se les sumaron Rubén Lorente y Axel Téllez para dejar el set prácticamente decidido (24-22). Precisamente el hombre que comenzó este arreón naranja, Mariano Vildósola, fue el encargado de poner la guinda al gran voleibol que estaba mostrando el Pamesa con un auténtico misil que pintó el primer set de naranja (25-22).



Con todos estos ingredientes en la receta, en el segundo set los del Pamesa Teruel comenzaron todavía más concentrados si cabe e hicieron suya la ventaja a los pocos instantes de juego (6-3).

Soria lo seguía intentando y celebraba cada punto con gran énfasis, pero esa efusividad rápidamente se transformaba en frustración, pues los naranjas seguían a lo suyo sin dar ningún tipo de tregua. Zelayeta volvía a castigar, Fresquet se unía a la fiesta y Valiño remataba para situar el 10-6 en el luminoso.



La pausa que no podían tener los sorianos sobre la pista era obligado a pedirla el técnico visitante para tratar de que los suyos recobrasen el aliento y aclarasen sus ideas, pero nada más salir a la pista volvía la pesadilla para ellos. De eso se encargó Fresquet, que después de la pausa les recordó con un tremendo martillazo el sufrimiento al que estaban abocados. De esta manera el partido se marchó al 13-9.



Los naranjas estaban muy concentrados en la recepción y eran capaces de construir sus jugadas con efectividad. Así, los puntos de los de Torcello se sucedían uno tras otro. Además, la frustración de los visitantes se traducía en múltiples errores que tampoco les favorecían (19-13). Buscaba la reacción de los suyos el técnico visitante mediante los cambios, pero esto tampoco surtía efecto ante la marea naranja, por lo que Toribio solo podía resignarse desde el banquillo (21-16).



Desde este mismo banquillo llegaban los ánimos para los que vestían de azul, y es que los suplentes trataban de azuzar a sus compañeros en la pista, pero poco o nada se les escuchaba ante el empuje del público turolense. Teruel estaba ganando en lo deportivo y en lo anímico (22-18).



Así, finalmente el segundo set terminó cayendo también del lado de los locales con el 25-19 en el marcador y el partido se ponía muy de cara para los naranjas con el 2-0 en el resultado general.

Como habían hecho durante todo el partido, los aficionados del Pamesa se levantaron para recibir a los suyos en el tercer set y jalearon como nunca para seguir empujando a sus guerreros sobre la pista.



En esta ocasión la cosa empezó distinta, pues los de Soria golpearon primero, pero rápidamente Zelayeta se encargó de evitar sorpresas indeseadas. El resto del equipo se unió y la dinámica volvió a ser la misma (6-3).



Durante todo el partido el Pamesa Teruel había conseguido que un equipo tan grande como el Grupo Herce Soria se hiciera diminuto y no iba a permitir que en este set, que podía darle la victoria aplastante, la cosa cambiase. Así pues, los naranjas salieron con todo al que pretendían que fuera el último asalto.

El resurgir de Soria

No obstante, los sorianos querían morir matando. En este parcial quisieron poner las cosas más complicadas y decidieron tomar la batuta por unos instantes, pero les duró poco tiempo, pues enseguida Teruel se la arrebató (11-10).



La frustración soriana que se había transformado en errores por parte de los visitantes ahora se transformaba en quejas, por lo que el árbitro se vio obligado a advertir al jugador visitante Villalba mediante una cartulina amarilla. Mientras tanto los naranjas siguieron a lo suyo y siguieron sumando (14-11). Las quejas sorianas no cesaron y San Martín acabó viendo la tarjeta roja, concediéndole así un punto gratis a Teruel.



Si durante todo el encuentro la tensión había sido la tónica dominante, en los instantes finales esta era indescriptible. Cada punto era una batalla encarnizada entre los dos conjuntos que no querían conceder nada. Los parones por las amonestaciones beneficiaron a los visitantes que consiguieron darle la vuelta a la situación y granjearse una pequeña ventaja de tres puntos (18-21).

Ante esta situación, Maxi trató de recuperar el partido mediante la incorporación de Guillem Pont y Miguel Ángel Martínez, pero no sirvió de mucho, por lo que volvieron a la pista de Los Planos Zelayeta y Lorente.



Por mucho que lo intentaron los de Maxi, los visitantes habían olido sangre y no pararon hasta que se llevaron el tercer set por 21-25, de manera que forzaron el partido a un set más.



En el cuarto set los sorianos sacaron fuerzas de flaqueza para arrancar de mejor manera y situar el 0-3 en el luminoso. Los naranjas, por su parte, salieron más desconcertados y en estos primeros instantes de juego les tocó sufrir. No obstante, en ningún momento le perdieron la cara al partido y recortaron distancias rápidamente, aunque seguían por detrás (4-6).



El público no aflojaba y seguía haciendo de jugador número ocho, pero en este último parcial algo había cambiado. El pequeño aliento que había comenzado tímidamente en el banquillo de los visitantes saltó a la pista para fortalecer a los de azul, que ahora si que conseguían castigar la recepción naranja y no les permitían jugar tan cómodamente (12-15).



El guion había cambiado y ahora eran los naranjas los que sufrían. Maxi Torcello se vio obligado a pedir una pausa para buscar la reacción de los suyos, pero de nada sirvió. Ahora la fortuna estaba del lado de Soria. Para colmo aparecieron los errores en el saque para causar más estragos entre la marea naranja (14-18).



En este cuarto set los sorianos dieron con la tecla y dominaron el juego lo que, sumado a los errores en el saque naranja, terminó concediéndoles el parcial (22-25). Así pues, el marcador global se colocó en el 2-2 y todo volvió como al inicio.

La locura del set definitivo

Con este contexto el partido, que pudo haberse ganado por 3-0, llegó al quinto set definitivo. Un quinto set en el que toda la afición naranja se conjuró de nuevo para unir fuerzas y espolear a los suyos.



Fresquet inauguró el set con un punto para los de Torcello, pero Soria respondió de inmediato. Otra vez se preveía un set de sufrimiento y los pequeños detalles serían los que servirían para determinar al ganador.



Los del Pamesa llevaron la voz cantante durante la parte inicial del set, pero no consiguieron labrarse una buena ventaja y hacia mitad del mismo los visitantes volvieron a sacar fuerzas de flaqueza para darle la vuelta al marcador (8-9).



No obstante, con el cambio de lado y con el público naranja más cerca, los de Torcello reaccionaron y, por medio de dos machaques de Zelayeta, volvió la igualada (9-9). A eso se le sumó el muro de Teruel para conseguir de nuevo la ventaja (10-9). En ese instante Rubén Lorente también vio la cartulina amarilla por las protestas.



En el tramo final del choque la locura era máxima y el partido se volvió más físico que nunca, como si de un combate de boxeo se tratase ambos conjuntos se intercambiaban golpes uno tras otro sin casi tiempo para reaccionar, pero finalmente la suerte, la garra, el empuje del público y todos los astros se alinearon para que el set definitivo cayera del lado de los naranjas.



Los turolenses tuvieron varias oportunidades de matar el partido, pero no lo hicieron hasta que no apareció el hombre del partido, Mariano Vildósola, para forzar un blockout con el que consiguieron el 20-18 del parcial y el 3-2 del encuentro. A los naranjas les tocó sufrir de lo lindo, pero supieron hacerlo manteniendo la cabeza fría en los instantes más decisivos para llevarse un partido de lo más disputado.