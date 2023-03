El Unicaja Costa de Almería golpea primero en un partido de alto voltaje

Por

En la tarde de ayer, el Moisés Ruiz fue testigo de uno de los partidos más disputados hasta el momento. Unicaja y Pamesa Teruel salieron a la pista a dejarse la piel para tratar de golpear primero. Los almerienses fueron los que llevaron la iniciativa en la mayoría del partido, aunque los naranjas no le pusieron las cosas nada fáciles. Sin embargo, finalmente los locales consiguieron resolver el partido de manera favorable con un ajustado 3-2.



Con el primer latigazo de Pernambuco el Pamesa Teruel Voleibol hacía toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser el partido. Sin embargo, esto no amedrentó a los verdes quienes también mostraron sus credenciales en los primeros instantes de juego. Así, los dos equipos comenzaron con una gran intensidad, con la que mantenían la igualada en el marcador que indicaba el 5-5.



Los dos equipos estaban bien plantados a nivel defensivo, los bloqueos se sucedían y las recepciones los acompañaban, de manera que ambos conjuntos optaban por asumir más riesgos en el ataque y en el saque para tratar de romper los esquemas defensivos de su rival. Esto pareció leerlo algo mejor el conjunto local, quienes a mediados del primer set comenzaron a cobrar algo más de distancia en el marcador al colocar el 15-12 favorable a los verdes.



Los naranjas, que en esta ocasión vestían de negro, quisieron reaccionar y con un par de acciones de Pernambuco consiguieron acercarse y poner el 17-16 en el marcador. Así, los naranjas ajustaron el tanteo de nuevo para añadir más emoción a un set que estaba siendo disputadísimo.



Hacia el final de este primer set, los verdes consiguieron volver a ganar algo de distancia y, con un gran bloqueo, Moisés puso el 22-19. En la siguiente acción Pernambuco retaba a Moisés y ponía el 22-20, pero los verdes volvieron a responder para poner el 23-20. Algo que obligó a Maxi a mover ficha, quien introdujo a Mariano Vildósola en la pista. Con ello y una gran jugada que culminó Víctor Méndez, los naranjas pusieron el 24-23. No obstante, Pernambuco asumió demasiados riesgos en el saque y el balón se le marchó fuera de los límites para darle el primer set a los almerienses.

En el segundo set, la dinámica continuó. Cada punto era una riña acalorada entre estos dos equipos, que no concedían nada. Tras comenzar algo más concentrados los verdes y colocar el 3-1, los turolenses reaccionaron y Coutinho se ponía la capa de superhéroe para colocar la igualada 6-6. No obstante, Moisés remataba duramente un balón que impactaba en la cara de Emilio Ferrández y colocaba a los suyos por delante en el tanteo.



Los naranjas conseguían empatar el partido en el 8-8 y, posteriormente, en el 10-10, pero eran los verdes los que siempre iban por delante en el intercambio de golpes. Pernambuco lo intentaba pero el muro almeriense era capaz de secar al brasileño que no acababa de encontrarse cómodo en el partido. No obstante, ahí estaba Víctor Méndez para tomar el relevo e impulsar el ataque turolense. Así, los turolenses conseguían por fin sobrepasar a los verdes y se ponían dos puntos arriba (16-18).



Los verdes trataban de reaccionar, pero una vez conseguida la superioridad en el tanteo, los naranjas no iban a soltarla y, con un Coutinho excelso en el saque, conseguían sujetar la ventaja, e incluso ampliarla.



Tal y como acabó el primer set acabó el segundo. Con un error en el saque, los locales les concedieron el segundo asalto a los naranjas, que ponían la igualada en el marcador global.



En el tercer set, los cuchillos seguían por todo lo alto. Como en los dos anteriores, eran los verdes los que llevaban la iniciativa, pero los turolenses les mordían los talones y no dejaban que cobraran una gran ventaja. No obstante, hacia el final el Unicaja comenzó a ganar distancias por mediación de Marco Ferreira, quien terminó pintando de verde el tercer set, que acabó con un resultado de 25-20.



En el cuarto set, la fatiga comenzó a hacer mella y aparecieron las imprecisiones, sobre todo en el cuadro local. Los turolenses aprovecharon esta situación para cambiar el guion del partido y ser ellos los que tomaran ahora la iniciativa. Así, en los primeros instantes de este cuarto set, los naranjas consiguieron granjearse una ventaja de 6-9.



Sin uno de sus mejores hombres sobre la pista, ya que Víctor Rodríguez se tuvo que marchar lesionado, y con un Pernambuco mucho más enchufado, el Unicaja comenzó a sufrir algo más ante las acometidas naranjas, tanto es así que los de Torcello consiguieron alcanzar una renta de cuatro puntos de ventaja.



No obstante, hacia el final del set los locales despertaron de su letargo para devolver la igualada y poner las cosas más interesantes. Con el 25-25, el público contenía la respiración. Ambos equipos tuvieron varias oportunidades para decantar el parcial de su lado, pero finalmente fueron los turolenses los que se lo llevaron por un resultado de 28-30, con el que, además, forzaban el quinto set.

Ya en el set de desempate, los turolenses comenzaron adelantándose, sin embargo, tal y como había ocurrido en el cuarto parcial, la reacción verde no se hizo esperar, que, además, en esta ocasión terminó culminándose, ya que consiguieron remontar y llevarse este último set por 15-12. Un resultado que les sirvió para poner el 3-2 en el marcador global y llevarse un partido de los que crean afición.